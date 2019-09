Så här har försäsongen sett ut för de unga NHL-finländarna – Ville Heinola den stora sensationen, en biffigare Jesperi Kotkaniemi har haft det jobbigt

Bild: All Over Press

NHL-säsongen inleds på onsdag och trupperna ska vara spikade på tisdag. Spännande dagar väntar för ett tiotal finländare. För Ville Heinola, Henri Jokiharju, Antti Suomela och Kristian Vesalainen är marginalerna minst och en stark lägeravslutning kan premieras med en NHL-biljett.

Lagen gallrar dagligen i träningslägertrupperna för att så småningom landa på 20–23 spelare: 2–3 målvakter, 6–8 backar och 12–14 anfallare.

På onsdagen fick fyra finländare tacka för sig: Aleksi Saarela (Chicago), Joel Kiviranta (Dallas), Otto Koivula (New York Islanders) och Tarmo Reunanen (New York Rangers).

I denna artikel presenteras läget för de 82 NHL-finländarna. Dessutom ingår en subjektiv bedömning över hur stor sannolikheten är för att de kvarvarande spelarna med tvåvägskontrakt finns med då säsongen kör igång.

Kvarvarande målvakter med tvåvägskontrakt (4):

Christopher Gibson (New York Islanders)

Är fortfarande med på Islanders läger men lär inleda säsongen i farmarligan AHL.

– Sergej Varlamov och Thomas Greiss i Islanders. Christopher Gibson och Jared Coreau så småningom till Bridgeport. Jakub Skarek och Linus Söderström startar förmodligen i ECHL och Worcester, analyserade The Athletics Arthur Staple (bakom betalmur) för en vecka sedan.

Gibson behöver passera waivers, och därmed riskera att gå förlorad till en NHL-konkurrent, för att matchas i AHL. Det är ändå en process som han har genomgått flera gånger tidigare.

– Fyra målvakter kvar men Coreau och Gibson kommer snart att finnas på waivers, skrev Staple på onsdagen.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Ville Husso (St. Louis Blues)

Har fått spela ett par träningsmatcher med god framgång. Jordan Binnington är ändå given etta i St. Louis och Jake Allen lika klar tvåa.

Ville Husso fick vakta målet i en träningsmatch mot Dallas. Ville Husso fick vakta målet i en träningsmatch mot Dallas. Bild: Ronald Martinez / AFP / Lehtikuva

Husso, som har en besvärlig säsong i bagaget, lär återvända till AHL och San Antonio.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Kasimir Kaskisuo (Toronto Maple Leafs)

Placerades på waivers men ingen annan NHL-klubb visade intresse. Förpassades till Toronto Marlies i AHL men kallades plötsligt upp igen efter att provspelande Michal Neuvirth fått lämna klubben. Behöver inte passera waivers igen om han skickas tillbaka före säsongsstarten.

Frederik Andersen och Michael Hutchinson är det tilltänkta målvaktsparet i Toronto. I AHL-slutspelet i våras stod Hutchinson ändå i skuggan av Kaskisuo.

Inleder säsongen i NHL: 10 %

Veini Vehviläinen (Columbus Blue Jackets)

Förpassades till farmarlaget Cleveland i AHL men blev ett par dagar senare uppkallad igen. Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins är given som målvaktsduo i Columbus.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Kvarvarande backar med tvåvägskontrakt (9):

Urho Vaakanainen (Boston Bruins)

Boston har imponerande bredd på backsidan trots att rutinerade Kevan Miller och John Moore är skadade.

NBC:s Joe Haggerty skriver att Zdeno Chara, Charlie McAvoy, Torey Krug, Brandon Carlo, Matt Grzelcyk and Connor Clifton är en given backsexa. Rutinerade Steven Kampfer kommer förmodligen att få axla rollen som sjunde back som ser de flesta matcherna från läktarplats.

Urho Vaakanainen försöker trycka bort Miles Wood framför Bostonmålet. Urho Vaakanainen försöker trycka bort Miles Wood framför Bostonmålet. Bild: Bruce Bennett / AFP / Lehtikuva

Vaakanainen hade en besvärlig match mot Philadelphia i måndags där han fick spela i Bostons första powerplayformation.

– Han skrinnade inte tillräckligt bra. Åkningen är hans styrka och han försvarar med sin åksnabbhet. Hans ben hängde inte riktigt med och det är ovanligt för honom. Han måste röra på fötterna varje kväll, sade Bostons chefstränare Bruce Cassidy till NBC.

Då även Jeremy Lauzon och provspelaren Alex Petrovic fortfarande konkurrerar om premiärplatser finns det förmodligen inte plats för Vaakanainen i Boston.

Inleder säsongen i NHL: 15 %

Henri Jokiharju (Buffalo Sabres)

Av Buffalos backar missar Zach Bogosian med säkerhet och Brandon Montour förmodligen premiären. Henri Jokiharju har fått spela mycket under försäsongen – med varierande framgång.

– Med så många skador har Henri fått möjlighet att visa upp sig i många träningsmatcher. Han kan tillföra offensivt, men han försvarar också rätt så bra och ser spelet, sade den nya chefstränaren Ralph Krueger på NHL:s webbplats.

Buffalos Henri Jokiharju med pucken i en träningsmatch mot Toronto. Buffalos Henri Jokiharju med pucken i en träningsmatch mot Toronto. Bild: Jerome Davis/Icon Sportswire/AOP

Enligt The Athletics Joe Yerdon (bakom betalmur) är Rasmus Dahlin, Rasmus Ristolainen, Colin Miller, Marco Scandella och Jake McCabe givna i premiären. Montour tar den sista platsen i backsexan om han kan spela.

Yerdon bedömer att Henri Jokiharju, Casey Nelson, John Gilmour och William Borgen går en relativt jämn kamp om två backplatser.

Inleder säsongen i NHL: 50 %

Miro Heiskanen (Dallas Stars)

Miro Heiskanen är given i Dallas backuppsättning. Han tros där ha sällskap av John Klingberg, Esa Lindell, Jamie Oleksiak, Roman Polak och Andrej Sekera. Taylor Fedun är trolig sjundeback.

Inleder säsongen i NHL: 100 %

Oliwer Kaski (Detroit Red Wings)

The Athletics Max Bultman (bakom betalmur) bedömer att Oliwer Kaski inte får plats i Detroit i säsongsinledningen.

Oliwer Kaski visar prov på sina offensiva färdigheter. Oliwer Kaski visar prov på sina offensiva färdigheter. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Inte minst för att Kaski, till skillnad från sina backkonkurrenter, kan skickas till AHL utan att behöva passera waivers.

Inleder säsongen i NHL: 10 %

Vili Saarijärvi (Detroit Red Wings)

Trots att Saarijärvi har fått tillbringa en lång tid på Detroits läger har han aldrig varit aktuell för en NHL-plats.

Detroits Vili Saarijärvi kämpar om pucken med Pittsburghs Andrew Agozzino. Detroits Vili Saarijärvi kämpar om pucken med Pittsburghs Andrew Agozzino. Bild: Roy K. Miller/Icon Sportswire/AOP

Saarijärvi lär spela i AHL-laget Grand Rapids för tredje säsongen i rad.

Inleder säsongen i NHL: 0 %

Niko Mikkola (St. Louis Blues)

Den 23-årige världsmästaren har med sina säkra insatser sakta men säkert krupit närmare en plats i rampljuset men konkurrensen om backplatserna i St. Louis är stentuff.

I tisdags skaffade St. Louis högerbacken Justin Faulk i en spelaraffär där vänsterbacken Joel Edmundson gick till Carolina. En affär som gynnade finländaren. Starka försäsongsinsatser av vänsterbackarna Andreas Borgman och Niko Mikkola bidrog till beslutet, sade klubbchefen Doug Armstrong till St. Louis-journalisten Lou Korac.

Till höger spelar Faulk, Colton Parayko och Alex Pietrangelo. På vänsterbacksposition är Jay Bouwmeester och Vince Dunn givna.

Tipset är att Carl Gunnarsson tar den sista platsen till vänster och Roberto Bortuzzo agerar sjundeback. Då skulle Borgman och Mikkola tillsammans med Derrick Pouliot inleda i AHL

Inleder säsongen i NHL: 15 %

Teemu Kivihalme (Toronto Maple Leafs)

Morgan Rielly–Cody Ceci och Jake Muzzin–Tyson Barrie har spikats som Torontos toppbackpar. Rasmus Sandin och Martin Marincin verkar bilda det tredje backparet och förmodligen agerar Ben Harpur backup.

Teemu Kivihalme i Torontos tröja. Teemu Kivihalme i Torontos tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/AOP

Konkurrensen om de sista backplatserna i Toronto är inte särskilt tuff men Torontos backbesättning verkar vara spikad och Kivihalme får inleda sin säsong i AHL-laget Toronto Marlies.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Ville Heinola (Winnipeg Jets)

Den 18-årige finländaren som har hunnit jämföras med Miro Heiskanen har prisats i Winnipeg för sina mogna insatser, trots att han fortfarande väger lätt. Heinola har under försäsongen också fått visa upp sig i Winnipegs namnstarka första powerplayformation.

En ihärdig insats på ett träningspass i en duell mot den tunga lagkaptenen Blake Wheeler fick chefstränaren att hylla Heinola.

– Han spelar riktigt smart. Han är oerhört skicklig. Han är smidig. Den där träningssekvensen berättar att han kommer att bli en riktigt tävlingsinriktad ung man. Jag är verkligen nöjd med honom, sade Paul Maurice till Winnipeg Sun.

Ville Heinola reserverades i somras. Ville Heinola reserverades i somras. Bild: EPA-EFE/B​OB FRID/AOP

Även The Athletics Ken Wiebe (bakom betalmur) hyllar Heinola.

– Han har stått för ett strålande jobb och konstant visat prov på sin speluppfattning och åkning samt sina passningsfärdigheter.

Konkurrensen om platserna i Winnipegs namnsvaga backuppsättning är måttlig. Heinola kämpar om en plats med spelare som Anthony Bitetto och Nathan Beaulieu.

Om Heinola inte platsar i NHL är tanken att han återvänder till FM-ligan och Lukko. Frågan är ändå om han inte har gjort tillräckligt bra ifrån sig för att åtminstone få visa upp sig i inledningen?

Inleder säsongen i NHL: 50 %

Sami Niku (Winnipeg Jets)

Den 22-årige offensiva högerbacken har imponerat stort i AHL men inte riktigt lyckats i NHL då han har fått chansen.

Nu torde Niku ändå vara given i NHL om inte en spökande ljumskskada sätter käppar i hjulen. Winnipeg har under sommaren tappat högerbackarna Tyler Myers (Vancouver) och Jacob Trouba (New York Rangers). Dessutom har stjärnan Dustin Byfuglien tagit timeout från hockeyn och det är i allra högsta grad oklart om han återvänder till hockeyrinkarna.

Niku har på högersidan nu snarast konkurrens av Neal Pionk och Tucker Poolman.

Inleder säsongen i NHL: 90 %

Kvarvarande anfallare med tvåvägskontrakt (12):

Joona Koppanen (Boston Bruins)

Är skadad och har inte kunnat gå för fullt under senaste dagarna, rapporterar NBC:s Joe Haggerty. Är långt ifrån en plats i Bostons NHL-lag.

Inleder säsongen i NHL: 0 %

Janne Kuokkanen (Carolina Hurricanes)

Kuokkanen finns fortfarande med på Carolinas läger men har under träningarna inte figurerat i de tilltänkta NHL-kedjorna, skriver Chip Alexaner på Twitter.

Carolinas Janne Kuokkanen anfallar mot Pekka Rinne i Nashvillemålet. Carolinas Janne Kuokkanen försöker överlista Pekka Rinne i Nashvillemålet. Bild: Steve Roberts/CSM/All Over Press

Inleder säsongen i NHL: 10 %

Eetu Luostarinen (Carolina Hurricanes)

Luostarinen håller Kuokkanen sällskap på Carolinas läger. De lär också följas åt i farmarlaget Charlotte.

Inleder säsongen i NHL: 10 %

Roope Hintz (Dallas Stars)

Förra säsongens blåvita komet är given i någon av Dallas toppkedjor. Det är också Jamie Benn, Joe Pavelski, Aleksandr Radulov och Tyler Seguin.

Dallas Roope Hintz i en träningsmatch mot St. Louis. Dallas Roope Hintz i en träningsmatch mot St. Louis. Bild: Richard Ulreich/CSM/All Over Press

Hintz, Pavelski och Seguin kan spela som centrar och tränaren Jim Montgomery rör gärna om i kedjorna. På onsdagsträningen var Hintz placerad på vänsterkanten i förstakedjan tillsammans med Seguin och Radulov.

Inleder säsongen i NHL: 100 %

Henrik Borgström (Florida Panthers)

Finländaren ses som tredjecenter i Florida. Under de senaste dagarna har han spelat tillsammans med Frank Vatrano och Brett Connolly.

– Borgström har sett bra ut under hela försäsongen, rapporterar Jameson Olive som följer laget.

Inleder säsongen i NHL: 100 %

Rasmus Kupari (Los Angeles Kings)

Är fortfarande kvar på Los Angeles läger och spelade en träningsmatch mot Anaheim natten till torsdag. Lisa Dillman rapporterar på Twitter att Kupari under lägret också har tränat tillsammans med AHL-laget Ontario.

Inleder säsongen i NHL: 10 %

Jesperi Kotkaniemi (Montreal Canadiens)

Har byggt upp fysiken under sommaren och uppgav själv till Montrealjournalisten John Lu att det handlar om 4,5 kg muskelmassa.

Under försäsongen har Kotkaniemi spelmässigt inte alls fått till det.

– Han har ändå gått åt rätt håll under lägret. Han är bättre förberedd i år. Visst kommer han att träffa några gropar under säsongens gång. Han behöver då lära sig hur man tar sig tillbaka, sade Montreals chefstränare Claude Julien till TSN.

Montreals Jesperi Kotkaniemi håller pucken i en träningsmatch mot Toronto. Montreals Jesperi Kotkaniemi håller pucken i en träningsmatch mot Toronto. Bild: David Kirouac/Icon Sportswire/AOP

Kotkaniemi har i kedjespekulationerna placerats i trean tillsammans med vänsteryttern Paul Byron och högeryttern Joel Armia. I skadade Byrons frånvaro har Charles Hudon under försäsongen vikarierat på vänsterkanten.

Inleder säsongen i NHL: 100 %

Kaapo Kakko (New York Rangers)

Ser ut att lyckas med den sällsynta bedriften att NHL-debutera bara några månader efter att ha reserverats. I säsongsinledningen verkar det ändå inte bli spel i lagets förstaformation med Artemi Panarin och Mika Zibanejad. Kakko förväntas hålla till på högerkanten i en kedja med Chris Kreider till vänster.

New York Rangers Kaapo Kakko har hittat en fri yta i derbyträningsmatchen mot New York Islanders. New York Rangers Kaapo Kakko har hittat en fri yta i derbyträningsmatchen mot New York Islanders. Bild: Kostas Lymperopoulos/CSM/All Over Press

Det är fortfarande oklart vem som ses som andracenter. Filip Chytil är ett starkt alternativ.

Inleder säsongen i NHL: 100 %

Antti Suomela (San Jose Sharks)

Var förra hösten ett utropstecken och fick inleda säsongen som tredjecenter i NHL. Bensinen tog ändå slut längs vägen och Suomela avslutade säsongen i AHL.

Under sommaren har Suomela jobbat med fysiken och skridskoåkningen.

– Det här är det största året för mig. Jag vill verkligen spela bra, sade 25-åringen i början av träningslägret till The Mercury News.

– Han har visat att han kan spela på den här nivån men vi behöver 82-matchersspelare, konstaterade San Joses chefstränare Pete DeBoer till tidningen.

I år är Suomela tilltänkt fjärdecenter bakom Logan Couture, Tomas Hertl och Joe Thornton.

– Det är nytt för mig men jag är även redo om laget är i behov av en ytter.

Journalisten Sheng Peng bedömer på Twitter att Lean Bergmann, Jonny Brodzinski, Dylan Gambrell, Suomela, Manuel Wiederer och Danil Jurtajkin kämpar om 3–4 anfallsplatser. Fördel för de fyra förstnämnda, analyserar Peng.

Inleder säsongen i NHL: 60 %

Kalle Kossila (Toronto Maple Leafs)

Efter tre säsonger i Anaheims organisation valde 26-åringen i somras att krita på för Toronto. Finländaren skadades för en vecka sedan och har inte setts till sedan dess.

Torontos Kalle Kossila fick utgå i matchen mot Ottawa. Torontos Kalle Kossila fick utgå i matchen mot Ottawa. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/AOP

Allt tyder på att Kossila får inleda säsongen i AHL-klubben Toronto Marlies men för att ta sig dit måste han passera waivers.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Joona Luoto (Winnipeg Jets)

Det har gått klart över förväntan för den tidigare Tapparaspelaren. 22-åringen finns kvar efter onsdagens gallring. Endast 18 anfallare återstår i Winnipegtruppen.

Inleder säsongen i NHL: 5 %

Kristian Vesalainen (Winnipeg Jets)

Inledde förra säsongen i NHL men räckte inte till. Winnipegledningen önskade att han skulle spela i AHL, men Vesalainen trotsade rekommendationerna och gick till KHL-Jokerit där det gick så där: 6 + 17 på 31 matcher.

Winnipegs Kristian Vesalainen i en duell mot Calgarys Elias Lindholm. Winnipegs Kristian Vesalainen i en duell mot Calgarys Elias Lindholm. Bild: imago images/Larry MacDougal/ All Over Press

Inte heller under höstens träningsläger har Vesalainen gjort något större intryck men NHL-dörren står öppen på vidgavel så länge som yttrarna Kyle Connor och Patrik Laine saknar kontrakt.

Vesalainen klarade onsdagens stora gallring och är en av 18 kvarvarande Winnipeganfallare.

Inleder säsongen i NHL: 50 %

Målvakter som inte inleder säsongen i NHL (5):

Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres)

Höftopererades i april och förväntas vara tillbaka först i november, uppger klubben på Twitter. Luukkonen förväntas inleda sin säsong i AHL-klubben Rochester.

Kevin Lankinen (Chigaco Blackhawks)

Inleder som förväntat säsongen i AHL-klubben Rockford. Chicagomålvakten Robin Lehner skadades på tisdagen. Tre målvakter åker med till premiären i Europa: Corey Crawford, Collin Delia och Lehner. Lankinen är alltså inte en av dem.

Kaapo Kähkönen (Minnesota Wild)

Har förpassats till AHL-laget i Iowa.

Niclas Westerholm (Nashville Predators)

Konkurrerade inte om en plats i Nordamerika utan spelar planenligt för ligaklubben SaiPa den här säsongen.

Emil Larmi (Pittsburgh Penguins)

Fick som väntat tacka för sig och skickades till AHL och Wilkes-Barre/Scranton. Pittsburghs klubbchef Jim Rutherford bekräftar för The Athletic (bakom betalmur) att målvakterna Casey DeSmith och Tristan Jarry är till salu. Försvinner någon underlättar det Larmis chanser att få NHL-debutera denna säsong.

Backar som inte inleder säsongen i NHL (9):

Juuso Välimäki (Calgary Flames)

Skadade korsbandet i augusti, opererades och tros missa åtminstone sex månader.

Alex Lintuniemi (Carolina Hurricanes)

Förpassades via waivers till AHL. Högerbacken får knappast NHL-debutera under säsongen men gynnades av spelaraffären där högerbacken Justin Faulk gick till St. Louis i utbyte mot vänsterbacken Joel Edmundson.

Joni Tuulola (Chigaco Blackhawks)

Får som väntat inleda säsongen i AHL-klubben Rockford.

Otto Leskinen (Montreal Canadiens)

Förpassades tidigt till farmarlaget Laval i AHL.

Otto Leskinen fick i en träningsmatch dra på sig Montreals klassiska tröja. Otto Leskinen fick dra på sig Montreals klassiska tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/AOP

Tarmo Reunanen (New York Rangers)

Skickades på onsdagen till farmarlaget Hartford, trots att FM-ligalaget Lukko skulle vara det enda alternativet om det inte blir spel i NHL.

Lassi Thomson (Ottawa Senators)

Spelar som planerat ligahockey i Ilves den här säsongen.

Den 18-årige ishockeyspelaren Lassi Thomson gjorde två mål i ligapremiären. Den 18-årige ishockeyspelaren Lassi Thomson ses på isen med sina lagkamrater. Bild: Miikka Jääskeläinen/AOP

Niclas Almari (Pittsburgh Penguins)

Skickades i måndags tillsammans med 17 andra spelare från Pittsburgh till Wilkes-Barre/Scranton i AHL.

Tony Sund (San Jose Sharks)

Fick ingen plats i San Jose. Återvände därför till FM-ligan där Sund representerar TPS.

Olli Juolevi (Vancouver Canucks)

Har ännu inte repat sig från knäoperationen i december. Inleder säsongen i AHL-laget Utica och hoppas på att kunna spela ishockey i oktober.

Anfallare som inte inleder säsongen i NHL (15):

Arttu Ruotsalainen (Buffalo Sabres)

Fick inte plats i Buffalo och återvände därför till Finland. Har redan hunnit säsongsdebutera i Ilves.

Eetu Tuulola (Calgary Flames)

Skickades som väntat till AHL och Stockton.

Mikael Hakkarainen (Chigaco Blackhawks)

Förpassades tidigt till AHL-klubben Rockford.

Aleksi Saarela (Chigaco Blackhawks)

Fick inte plats i Chicagos trupp som reser till Europa och Tjeckien för säsongspremiären, utan fick på onsdagen beskedet om att ansluta till AHL-laget i Rockford.

Chicagos Aleksi Saarela värmer upp inför en träningsmatch mot Dallas. Chicagos Aleksi Saarela värmer upp inför en träningsmatch mot Dallas. Bild: Jonathan Daniel / AFP / Lehtikuva

Joel Kiviranta (Dallas Stars)

Efter pigga tag under försäsongen förutspåddes finländaren vara nära en plats i Dallas premiärlag. På onsdagen fick Kiviranta ändå veta att han får ansluta till AHL-laget Texas.

Aleksi Heponiemi (Florida Panthers)

Fick tidigt veta att säsongen börjar i farmarlaget Springfield i AHL.

Sebastian Repo (Florida Panthers)

Gör Heponiemi sällskap i Floridas farmarlag.

Nashvilles Eeli Tolvanen jagar en puck i en träningsmatch mot Florida. Nashvilles Eeli Tolvanen jagar en puck i en tränignsmatch mot Florida. Bild: Steve Roberts/CSM/All Over Press

Eeli Tolvanen (Nashville Predators)

Konkurrensen om platserna i Nashville är stentuff. På söndagen kom det inte alltför oväntade beskedet om att säsongen börjar i AHL-laget Milwaukee.

Otto Koivula (New York Islanders)

Har en stark AHL-säsong i bagaget och prisades för sina insatser under försäsongen. Den mångsidiga centern har huvudsakligen spelat i samma kedja som högeryttern Leo Komarov. På onsdagen skickades Koivula till AHL och Bridgeport, men finländaren har trots det goda chanser att få spela NHL under säsongen.

– Otto Koivula eller Mason Jobst kallas upp från Springfield om någon center skadas, skriver The Athletics Arthur Staple (bakom betalmur).

Ville Meskanen (New York Rangers)

Fick lämna Rangers läger i god tid. Meskanen inleder säsongen i AHL-laget Hartford.

Pittsburghanfallaren Kasper Björkqvist försöker överlista Columbusmålvakten Elvis Merzlikins. Pittsburghanfallaren Kasper Björkqvist försöker överlista Columbusmålvakten Elvis Merzlikins. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Kasper Björkqvist (Pittsburgh Penguins)

Klarade inte Pittsburghs stora gallring i måndags utan får som väntat inleda i AHL och Wilkes-Barre/Scranton.

Oula Palve (Pittsburgh Penguins)

Förra säsongens TPS-stjärna gör Björkqvist sällskap i AHL.

Otto Somppi (Tampa Bay Lightning)

21-åringen fick i söndags, tillsammans med sju andra Tampaspelare, beskedet om att säsongen börjar i AHL-laget Syracuse.

Otto Somppi letar efter passningsvägar. Otto Somppi letar efter passningsvägar. Bild: All Over Press

Petrus Palmu (Vancouver Canucks)

Kämpade inte om en NHL-plats, utan siktar i stället på att hitta en klubb i SHL, meddelade agenten Todd Diamond till The Province.

Marcus Kallionkieli (Vegas Golden Nights)

Skadad och har inte deltagit i Vegas läger. Behöver formellt friskförklaras av Vegas innan han kan ansluta till sin WHL-klubb Brandon.

28 stycken envägsfinländare

Utgångspunkten är att de 28 finländare som spelar på envägskontrakt får spela i NHL.

Columbusanfallaren Markus Hännikäinen placerades i måndags på waivers och ingen konkurrent visade intresse. På onsdagen gick Columbus ut med att veterancentern Brandon Dubinsky dragit på sig en skada som befaras vara allvarlig. Hännikäinen kallades upp igen och är nu en av 14 friska anfallare i truppen.

Markus Hännikäinen i en träningsmatch mellan Columbus och Pittsburgh. Markus Hännikäinen i en träningsmatch mellan Columbus och Pittsburgh. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Anaheimbacken Jani Hakanpää har haft en jobbig försäsong och är inte given i Anaheims premiärlag.

The Athletic-journalisten Adam Vingan (bakom betalmur) bedömer att Nashvilleanfallaren Miikka Salomäki tillsammans med Frederick Gaudreau och Daniel Carr kämpar om två tillgängliga platser.

NHL-finländare med envägskontrakt (28) Målvakter (6):

Antti Raanta (Arizona Coyotes)

Tuukka Rask (Boston Bruins)

Joonas Korpisalo (Columbus Blue Jackets)

Mikko Koskinen (Edmonton Oilers)

Juuse Saros (Nashville Predators)

Pekka Rinne (Nashville Predators) Backar (7):

Jani Hakanpää (Anaheim Ducks)

Rasmus Ristolainen (Buffalo Sabres)

Olli Määttä (Chigaco Blackhawks)

Markus Nutivaara (Columbus Blue Jackets)

Esa Lindell (Dallas Stars)

Sami Vatanen (New Jersey Devils)

Juuso Riikola (Pittsburgh Penguins) Anfallare (15):

Sebastian Aho (Carolina Hurricanes)

Erik Haula (Carolina Hurricanes)

Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes)

Joonas Donskoi (Colorado Avalanche)

Markus Hännikäinen (Columbus Blue Jackets)

Valtteri Filppula (Detroit Red Wings)

Markus Granlund (Edmonton Oilers)

Aleksander Barkov (Florida Panthers)

Mikko Koivu (Minnesota Wild)

Joel Armia (Montreal Canadiens)

Artturi Lehkonen (Montreal Canadiens)

Mikael Granlund (Nashville Predators)

Miikka Salomäki (Nashville Predators)

Leo Komarov (New York Islanders)

Kasperi Kapanen (Toronto Maple Leafs)