Ungerns och Rumäniens blivande EU-kommissionärer stoppas efter utredning

Två föreslagna EU-kommissionärer stoppas på grund av intressekonflikter. Rumäniens och Ungens kandidater kommer inte få delta i de officiella utfrågningarna nästa vecka.

Det är kandidaterna Rovana Plumb från Rumänien och László Trócsányi från Ungern som i dag blev kallade till slutna förhör i EU-parlamentets rättsliga utskott.

Utskottet har som uppgift att granska de föreslagna kommissionärernas ekonomiska intressen för att avgöra om det kan finnas intressekonflikter med uppdraget som kommissionär.

I undersökningarna fann utskottets representanter att Plumb lånat 800 000 euro av en privatperson som hon sedan gett som bidrag till det egna socialdemokratiska partiet inför EU-valet i maj.