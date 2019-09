USA får sända migranter tillbaka till ett av de våldsammaste länderna i världen - ingick asylavtal med Honduras

President Donald Trump har meddelat att USA ingått ett asylavtal med regeringen i Honduras - det senaste i en rad kontroversiella immigrationsavtal med de tre länderna i Centralamerikas så kallade nordliga triangel.

Avtalet ger USA rätt att sända asylsökande vid gränsen tillbaka till Honduras. Avsikten är att stävja antalet migranter - främst familjer - som samlas vid gränsen mellan USA och Mexiko.

Förra veckan undertecknade USA ett liknande avtal med El Salvador, och i juli ett med Guatemala.

Inget av dessa avtal har tillämpats i praktiken eftersom de komplexa juridiska avtalsprocedurerna och de parlamentariska ratificeringarna inte är slutförda.

Människor flyr från farliga liv

Fattigdom och våld driver invånarna i Honduras, Guatemala och El Salvador på flykt. En djupt rotad ekonomisk ojämlikhet och politisk instabilitet gör livet farligt för många i dessa länder.

Enligt FN mördades 65 personer per 100 000 invånare år 2014, vilket är en av de högsta mordfrekvenserna i världen.

Huvudstaden Tegucigalpa och den näst största staden San Pedro Sula är svårt drabbade av kriminalitet.

Honduras betraktas som ett av de våldsammaste och mest instabila länderna i världen. Interna krig mellan kriminella gäng har lett till att långa flyktingströmmar - så kallade karavaner - försöker ta sig till USA.

Resan är lång och riskfylld.

En av karavanerna som är på väg mot USA. Honduranska migranter i Arriaga på väg mot San Pedro Tapanatepec i södra Mexiko 27.10.2019. En av karavanerna som är på väg mot USA. Honduranska migranter i Arriaga på väg mot San Pedro Tapanatepec i södra Mexiko 27.10.2019. Bild: AFP / Lehtikuva

Familjer söker trygghet

BBC citerar en forskare vid University of California Hastings College of the Law som säger att det är familjer som nu utgör en allt större del av de människor som försöker ta sig över gränsen till USA

Enligt hennes har den här tendensen iakttagits sedan början av 2014.

Fenomenet är främst sammankopplat med levnadsförhållandena i de länder som dessa familjer flyr från.

- Förr var det singelmän från Mexiko som kom. De sökte arbete. I dag är det familjer och specifikt barn som söker trygghet, säger forskaren Kate Jastram till BBC.

Det här har blivit ett av president Trumps största irritationsmoment, och en minskning av antalet migranter har blivit en topprioriterad fråga för honom.

USA kan avvisa också personer som har rest via Honduras

De amerikanska myndigheter försöker nu etablera en politik som innefattar överenskommelser om "ett tryggt tredje land".

Avtalet med Honduras ger USA en möjlighet att omdirigera asylsökande till länder som de passerat på sin väg till USA i sådana fall då de inte ansökt om asyl i dessa länder först, rapporterar The Washington Post (bakom betalvägg).

I enlighet med detta förfarande skulle till exempel en asylsökande från Nicaragua eller Venezuela bli uppmanad att välja mellan Guatemala, Honduras eller El Salvador i sökandet efter en trygg plats att bo på.

Den amerikanska ledningen anser att asylsökande ska försöka finna trygghet i områden "så nära det egna hemmet som möjligt" i stället för att företa sig den långa och ofta farliga resan till USA.

En centralamerikansk migrant insvept i USA:s flagga ser ut över floden Tijuanas så gott som torra flodbädd på den mexikanska sidan om en gränsövergång mot USA. 25.11.2018 En migrant från Centralamerika insvept i USA:s flagga blickar ut över den torra flodbädden nära gränsövergången El Chaparral, Tijuana vid gränsen mellan USA och Mexiko Bild: AFP / Lehtikuva

Enligt migrationsexperter är det främst kubaner, venezuelaner, haitier, nicaragu­aner och en del afrikaner som reser igenom Honduras på sin färd mot USA.

"Sårbara migranter som riskerar att utsättas för fara får inte skickas tillbaka"

Över 250 000 honduraner har korsat gränsen mot USA bara under de senaste elva månaderna.

Avtalet med USA bedöms kunna leda till att Honduras årligen får ta tillbaka ungefär 26 000 asylsökande och ta hand om deras ansökningar.

Kritikerna påpekar att det är ett brott mot internationella överenskommelser att skicka tillbaka flyktingar till områden de flytt från - även om det inte är deras hemland.

Det finns avtal som är avsedda att skydda utsatta människor från att skickas tillbaka till ett land där de utsätts för fara.

Honduras, Guatemala och El Salvador har begränsade möjligheter att ta itu med asylärenden. Det är inte möjligt för dem att hantera stora mängder ansökningar på ett effektivt sätt.

Honduras president Juan Orlando Hernández och Donald Trump i New York 25.9.2019. Juan Orlando Hernández anklagas bland annat för korruption och hans familjemedlemmar för inblandning i narkotikahandel. USA kan tack vare asylavtalet satsa på investeringar i Honduras. Också övrigt samarbete, informationsutbyte och gemensam brottsbekämpning är inkluderat i asylavtalet. Honduras president Juan Orlando Hernández och Donald Trump i New York 25.9.2019. Honduras och USA ingick ett asylavtal som gav USA rätt att skicka tillbaka migranter till Honduras. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Amnesty: En förgörande plan som kan få dödliga konskevenser

Människorättsorganisationen Amnesty upprörs över avtalet som potentiellt kan tvinga vissa asylsökande att söka asyl i Honduras.

- Det här är igen ett nytt utspel i raden av överenskommelser som på ett groteskt sätt fortsätter att driva med asylrätten. Vi säger det än en gång: Människor kan inte tvingas till att söka trygghet i länder där de inte kommer att vara trygga, säger Charanya Krishnaswami, chef för Amnesty i Amerika.

- I stället för att erbjuda människor som flyr från dessa förhållanden så går USA vidare med en förgörande plan som kan få dödliga konsekvenser.

Högsta domstolen gav Trump rätt att skärpa asylregler

För några veckor sedan beslutade USA:s högsta domstol ge Trump-administrationen rätt att tillämpa en asylregel som hindrar asylsökande från Centralamerika att söka asyl i USA.

Om en asylsökande har passerat ett så kallat säkert land utan att söka asyl där ska myndigheterna på den amerikanska sidan om gränsen inte ta emot den här personens asylansökan.

Det här direktivet har tidigare stoppats i lägre domstolsinstanser och av några amerikanska delstater.

Källor. The Washington Post, BBC, Reuters, Amnesty