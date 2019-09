"Jag vill be Ukraina om en tjänst" - läs utskriften av världens mest omtalade samtal just nu

Den amerikanske presidenten Donald Trumps telefondiskussion med sin ukrainske kollega Volodymyr Zelensky förbryllar en hel värld. Under samtalet ska Trump ha försökt utöva påtryckning mot Zelensky för att främja sina egna politiska intressen.

Vita Huset publicerade en transkription av samtalet, och det dokumentet sprider sig nu världen över.

I den fem sidor långa sammanfattningen framgår att Trump under telefonsamtalet i juli upprepade gånger försökte övertala Zelenskyj att återöppna en undersökning mot den tidigare amerikanska viceresidenten Joe Biden och hans son Hunter.

Republikanerna har anklagat Hunter Biden för korruption när han arbetade för ett ukrainskt energibolag medan Joe Biden var vicepresident.

Joe Biden är för tillfället den starkaste kandidaten i Demokraternas primärvalskamp, inför presidentvalet nästa år.

Det var en visselblåsare inom den amerikanska underrättelsetjänsten som kom ut med uppgifter om samtalet som fördes den 25 juli i år.

Dokumentet är på engelska och inleds med en massa artigheter. Trump gratulerar Zelenskyj till segern i presidentvalet varvid Zelenskyj svarar att han alltid sett upp till Trump och att han lärt sig mycket av honom.

Transkription av samtal mellan Donald Trump och Volodymyr Zelenskyj. Bild: Vita huset

Trump säger att USA följde med presidentvalskampanjen i Ukraina och konstaterar att Zelenskyj gjorde ett ypperligt jobb. Trump säger också att Europa inte gör tillräckligt för Ukraina.

"Jag har talat med Tysklands Angela Merkel. Hon talar om Ukraina men gör ingenting".

Zelenskyj håller med till 100 procent - eller till och med 1 000 procent. USA är en mycket bättre kompanjon än Europa, konstaterar han.

Småningom kommer samtalet ändå in på andra saker och Trump för in samtalet på Joe Bidens son, Hunter. Hunter Biden ingick i styrelsen för ett korruptionsmisstänkt ukrainskt gasbolag, Burisma 2014 och enligt bedömare försökte Trump under samtalet "pressa" Zelenskyj att plocka fram graverande bevis mot Hunter Biden.

Zelenskyj understryker att Ukraina är öppet för fortsatt samarbete med USA och välkomnar förslaget att USA:s justitieminister Barr och åklagaren Guilano ringer upp honom, så att ärendet kan utredas grundligt.

Trump påminner också Zelenskyj om att USA hjälpt Ukraina på många, många sätt.

Sedan avslutas samtalet med omständliga artigheter. Zelenskyj säger sig besöka USA inom kort och Trump önskar honom välkommen.