Kommentar: Visselblåsarens rapport föste in amerikansk politik i en ny fas - nu spelas ett politiskt spel där utgången är svår att förutspå

På tisdag vid lunchtid står president Sauli Niinistö framför mig och en grupp finländska journalister i New York, när han ombeds kommentera uppgifter som i några dagar cirkulerat i amerikanska medier.

De berör ett telefonsamtal där Donald Trump påstås ha utövat påtryckningar på Ukrainas president för att främja sina egna politiska intressen.

Niinistö rynkar pannan på sitt sedvanliga sätt och funderar en stund.

- Hur borde man nu uttrycka det här på ett artigt sätt?

- Egentligen har allt som hänt inom amerikansk politik under en längre tid lite förbryllat. Utspelen och metoderna är så annorlunda än det vi vant oss vid.

I efterhand kan det nästan låta som om Niinistö, med diplomatens vältränade sinne för att uttrycka saker mellan raderna, anade vilken nyhetsbomb som skulle brisera bara några timmar senare i Washington.

Det gjorde han knappast.

President Sauli Niinistö talade inför FN:s generalförsamling i New York den 24 september. President Sauli Niinistö håller sitt tal vid FN:s generalförsamling i New York. Bild: AFP / Lehtikuva

Men efter att demokraternas starka kvinna, talmannen Nancy Pelosi, på tisdag kväll meddelade att riksrättsprocess mot president Donald Trump inleds, har den amerikanska inrikespolitiken gått in i en ny fas.

Den fasen framskrider just nu i ett tempo som får till och med erfarna politiska observatörer att påstå att de inte varit med om något liknande.

Motsatta tolkningar i de två partierna

I centrum för riksrättsutredningen finns en visselblåsares numera offentliga rapport.

Den gör gällande att president Donald Trump under ett telefonsamtal med Ukrainas president ska ha utövat press för att utreda en politisk motståndare, demokraten Joe Bidens, och dennes sons affärer i Ukraina, i syfte att skada Bidens presidentvalskampanj.

Samtalet visar att Trump bett Ukrainas president om en “tjänst” när han bett om utredningen.

Relevant för sammanhanget är också att Trump, vid tidpunkten för samtalet, hållit inne med ett militärt stöd på nästan 400 miljoner från USA till Ukraina.

Har Trump överskridit sina befogenheter och missbrukat sin makt när han bett om denna “tjänst” av Ukrainas president?

Den frågan är nu föremål för en hätsk politisk debatt, där tolkningarna i stort sett stort följer de partipolitiska sympatierna.

Demokrater ser samtalet som ett bevis på att Trump gjort sig skyldig till maktmissbruk och utpressning.

Republikanerna har slutit upp bakom sin president och beskrivit hela riksrättsutredningen som en politiskt motiverad häxjakt. Telefonsamtalet ses som ett huvudsakligen odramatiskt meningsutbyte mellan två statschefer som är på god fot med varandra.

Frågan som riskerar bli extra besvärlig för Trump

Men det finns en annan mer explosiv fråga, som kan bli besvärlig för presidenten.

Det är visselblåsarens påstående om att Vita husets jurister medvetet försökt gömma undan telefonsamtalet, av rädsla för att samtalet ska försätta presidenten i en obehaglig sits.

Om det visar sig stämma, vilket är långt ifrån säkert, kan det bli svårt för presidenten och hans stab att förklara bort hela telefonsamtalet som ett oskyldigt meningsutbyte mellan två statschefer.

Trump har ändå visat sig vara en mästare på att ta sig ur kniviga lägen.

Niinistöbesök i Vita Huset överskuggas av riksrättsutredning

Det politiska maskineriet i Washington har under några maniska dagar vänt ut och in på dessa frågor. Under torsdagen utfrågades underrättelsechefen Joseph Maguire inför kongressen.

Men sannolikt har vi bara sett början av en process som kan sträcka sig ända fram till presidentvalet nästa år. Eller längre än så, om Donald Trump återväljs.

För det handlar förstås också om ett politiskt spel, med höga insatser. Just nu vet ingen vem som avgår som vinnare, men det är knappast de som hoppats på ett mer civiliserat och konstruktivt tonläge i den amerikanska politiken.

Samtidigt gör sig president Sauli Niinistö redo för att besöka Vita huset och träffa Donald Trump i samband med ett arbetsbesök nästa vecka.

Det besöket infaller vid en tidpunkt då president Trumps turbulenta presidentperiod är mitt inne i sin kanske största kris hittills.

Enligt förhandsinformationen ska presidenterna bland annat diskutera samarbete kring frågor som berör arktisk säkerhet.

Måhända är det ett diskussionstema som just nu passar båda två.