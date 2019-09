Kommunfacket JHL är redo att vid behov gå i strejk - konkurrenskraftsavtalets extra arbetstimmar ska bort

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine står under sloganen "Talkot är förbi". JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine tittar snett in i kameran. Bakom henne finns en bild av en städare på ett sjukhus med texten "Talkoot on ohi" alltså "Talkot är slut". Bild: Lehtikuva