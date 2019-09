Trycket för att få i gång en ny Estonia-undersökning ökar i Estland - först nu vågar katastrofens offer ta plats i debatten

25 år efter att fartyget Estonia sjönk är frågan om en ny undersökning av katastrofens orsak högaktuell i Estland. Också experter stöder de överlevandes och anhörigas krav på mer öppenhet.

Siiri Same hör till de få kvinnor på Estonia som överlevde den katastrof som krävde åtminstone 850 människoliv. Av de 137 personer som räddades var bara 26 kvinnor.

Jag träffar henne vid minnesmärket Katkenud liin, Bruten linje, nära hamnen i Tallinn.