Då Emil Soravuo, till skillnad från många andra elitidrottare, valde att genomföra sin värnplikt direkt efter gymnasiet, fick han höra många varningens ord. Grenträningen skulle komma att lida, var budskapet. Istället visade Soravuo att det går att kombinera de två – med framgång till och med.

Då de i ordningen andra Europeiska spelen arrangerades i Vitryssland i juni, fick två finländare stiga upp på högsta prispallen. OS-bronsmedaljören i boxning Mira Potkonen, vars finalmotståndare drog sig ur på grund av skada, samt redskapsgymnasten Emil Soravuo, som vann guld i fristående.

– Under armétiden nådde jag de första finalplatserna i världscupen, vilket gav massor med ny motivation. Jag började tänka att bara jag kommer ut härifrån och får ännu mer tid att träna, då lossnar det!

Vilket det gjorde i Minsk bara tre månader senare. Segern i de Europeiska spelen blev Finlands första stora manliga gymnastiktriumf sedan Tomi Tuuhas EM-guld i hopp för nio år sen.

Självdisciplin a och o

Emil Soravuo sticker inte under stol med att militärtjänsten rent tidsmässigt störde träningen, speciellt under grundutbildningen.

Med tiden hittade Soravuo en modell, där han tillsammans med tränarna kom överens om när han skulle komma till träningssalen, för att de vid behov skulle kunna stanna lite längre för hans skull. Soravuos klubb Espoon Telinetaiturits elitgymnaster har en egen träningssal i Kilo i Esbo, vilket möjliggjorde en flexibel träningstidtabell.

Emil Soravuo gjorde sin värnplikt i idrottskompaniet i Sandhamn. Emil Soravuo i armékläder Bild: Privat

Slutligen var det upp till gymnasten själv att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som stod till förfogande.

– I grund och botten handlade det om att gå och lägga sig i tid, stiga upp tidigt och att efter dagens tjänstgöring ta sig själv i kragen och sticka i väg till träningssalen. Med facit på hand kan jag säga att det lönade sig.

Tanken på att jag skulle ha dubbelt mer tid att träna kändes hisnande

Under armétiden nådde Soravuo en fjärde, en femte och en sjätte plats i de världscuptävlingar som räknas med i OS-rankningen. Det gav en enorm boost.

– Tanken på att jag efter armén skulle ha dubbelt mer tid att träna kändes hisnande, minns 22-åriga Soravuo, som efter gymnasiet och armén nu är idrottare på heltid.

Soravuo bor kvar i sitt barndomshem, men sköter själv matlagningen till lunch. Emil Soravuo står vid spisen och kockar. Bild: Yle / Marianne Nyman

Enligt Soravuo har kvaliteten på träningspassen i och för sig inte förändrats så mycket efter armén, men idag kan han förfoga över sin tid på ett helt annat sätt, han har möjlighet att träna både morgon och kväll och han har framförallt mer energi på träningarna.

Då Sportliv följer Emil Soravuo under en dag i augusti, skiner solen in i träningssalen Vitikka under morgonträningen. Salen, som öppnades i fjol, ligger i en rymlig före detta lagerbyggnad med många fönster. Stämningen är helt annorlunda än i Väderbackens underjordiska idrottshall, där gymnasterna fram till dess tränat i alla år.

Under tränaren Mati Kirmes vakande öga upprepar Soravuo friståendeseriens voltserier gång på gång.