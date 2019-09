Gott om avbrytare i tufft VM-maraton – Anne-Mari Hyryläinen kämpade sig till 19:e i hettan: "Ganska omänskligt"

Finland är det nya svarta: dags för alla tiders NHL-säsong.

Förra NHL-säsongen var alla tiders bästa för finländska spelare i NHL. Aldrig tidigare har så många blåvita spelare haft så viktiga roller. Aldrig tidigare har så många klarat av att leverera. Jag vågar ändå påstå att det bara var början – Finns are the new black.