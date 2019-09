Åbo lockar med lyxprodukter: tystnad, skärgård och hembesök

Turismsäsongen fortsätter ännu långt in på hösten i Åbo och Åboland, men redan nu säljs nästa säsong.

Åbos stads turistorganisation Visit Turku har besökt mässor och kongresser där man för turismsäsongen 2020 försöker sälja naturupplevelser, guidade rundvandringar och besök hemma hos en lokal guide.

- Det är trenden nu att man kommer i mindre grupper om 5-10 personer, och många vill uppleva skärgården och tystnaden, berättar Sirpa Saari vid Visit Turku.

Hösten har varit livlig, särskilt veckan då VM i agility ordnades i Åbo då hotellen var fullbokade. I Åbo med omnejd finns 91 inkvarteringsställen med sammanlagt 3 930 rum.

Samtidigt finns det ändå orosmoln på himlen som då resebolaget Thomas Cook meddelade om sin konkurs.

En orsak till konkursen är att de traditionella paketresorna inte längre säljer lika bra som tidigare. Konkursen påverkar bland annat Lapplandsturismen.

Men paketresor är något som Åbo knappt alls har.

- Vi vill förstås locka mycket turister till Åbo, men samtidigt klarar vi inte av någon massturism. Varken skärgården eller det medeltida Åbo är anpassade för stora skaror, säger försäljnings- och marknadsföringschef Satu Hirvenoja vid Visit Turku.



I turistbroschyrerna talas det istället om Åbo där du ska "rethink luxury", alltså att du ska tänka om. Lyx är något helt annat än du tänkt dig.



För en del kan tystnaden vara en lyxvara, för andra naturen eller höstmörkret.

I Salla ordnas "ei tapahdu mitään-viikko", en vecka i slutet av oktober då absolut ingenting händer, men som nu för åttonde året i rad har blivit ett omtyckt evenemang med mycket lugn och ro.



Om man vill sälja lugnet och tystnaden i Åboland kunde man tänka sig liknande reklamer.

- Många bloggare och journalister har njutit av att få besöka en riktig Åbobo, att i lugn och ro få komma hem till en guide som bor i skärgården, men bara 10 minuter från centrum av Åbo, säger Saari.

Sådana besök har lockat många mindre grupper till Åbo och skärgården.