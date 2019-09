Annimari Korte för snabb för sitt eget bästa – nu vill benen inte längre hänga med: ”Det finns en verklig risk”

Vår granskning av värnplikten väckte mycket känslor.

Under vår granskning av värnplikten fick vi in över 200 vittnesmål av tidigare beväringar. Det i sig visar att militärtjänstgöringen är något som berör många, och fortsätter beröra även långt efter hemförlovningen. Det är just det senare av de två som gör det så otroligt viktigt att utbildningen är vettig och att alla bemöts sakligt, så som tjänstereglementet förutsätter.