REKLAMEN ÄR ETT STEG FÖRE DIG

– Reklamen har förändrats väldigt mycket. Själv började jag jobba på en reklambyrå för 30 år sedan och då gjorde man reklam på ett helt annorlunda sätt, utan dator, berättar Lehtomäki.

Enligt Björk kan man ha vilken kommunikation som helst men om man inte träffar rätt målgrupp med rätt budskap i rätt tid så blir det inte bra.

– Konsumenter är ändå konsumenter och vi har våra behov, vi har våra önskemål. Reklam har alltid sett ut på det här sättet, det finns någonting man vill sälja eller bjuda ut, säger Björk.

Enligt Peter Björk fastnar reklam som berör. Det är på grund av hur vårt minne fungerar, först igenom korttidsminnet till långtidsminnet.

Innan våra skärmar kunde visa över 16 miljoner färger var allt svartvitt. En som sett utvecklingen över en 50-årsperiod är Pentti “Pepe” Teirikari, reklammakare och pionjär inom branschen.

– TVn kom ju först i slutet på 1950-talet, så på 1960-talet var det inte så vanligt att byråer gjorde reklamfilmer. Före 1970-talet gjordes nästan allt i svartvitt, förutom vissa reklamfilmer som visades på biografer. Men när det blev mer vanligt att göra filmer i färg i början av 1970-talet ställde det till besvär för att halva Finland ännu använde svartvit TV. Det var viktigt att tänka på vilka färger som lämpade sig också som svartvita.

Filmrullar som klipptes och klistrades på labbet - förr kunde det ta veckor att göra en reklamfilm. Inte längre. Nu kan deadline vara redan i morgon.

– Briefen kommer på eftermiddagen och premiär är det i morgon. Inte kan det ju bli till någonting, säger Teirikari.

“Det blev viktigt vad reklamerna innehåller, inte hur de såg ut”'



“Upprepa reklamen tillräckligt så blir den en hypersymbol”



“Jag pinade mig själv och tittade på nutidens reklamer”



Halvas reklam som annonserar halvas nya lakrits.



Coral reklam. denna reklam blev populär av så kallad Coral-Steppi.



Valios ikoniska reklam. Med ikoniska låten.



Fazers reklam, som har den klassiska Fazer låten.



– Processen med att göra reklam varierar från kund till kund. Oftast presenterar kunden något som de vill ha gjort. Det kan vara allt från ett videoprojekt till ett långvarigt projekt där vi får vara med och lösa problemen från första början.

Det säger Niclas Runeberg, som är copywriter på Hasan & Partners. Reklambyrån är en av Nordens största.

– Vi säljer inte reklam utan vi löser problem, olika problem med businessen som en kund kan ha som vi försöker hitta en kreativ lösning till. Vi tror att kreativitet är det bästa sättet att lösa de flesta problemen.

Nina Lehtomäki säger att man når målgrupperna bäst med flera olika verktyg. Endast ett verktyg når inte nödvändigtvis alla i målgruppen, för att människorna använder olika medier.

– Oftast finns det många olika målgrupper. En dagligvaruhandelsbutik har fler målgrupper, men en specialbutik igen, till exempel en cykelbutik, har en mindre målgrupp, anser Lehtomäki.

– Kunderna har ofta tydliga målgrupper, men vi hjälper dem att specificera dem i marknadsföringen. Speciellt i sociala medier får man bättre inverkan och kostnadseffektivitet, när målgrupperna är noggrant definierade, berättar Lehtomäki.

Niclas Runeberg säger att det fina med digital reklam är att du helt och hållet kan kontrollera vem ser reklamen och när de ser den.

– Vi kan veta vem som behöver en specifik reklam med att se på vad du har tidigare visat intresse för på nätet, var du befinner dig, vilket kön och ålder du är. Det handlar om statistik. Det handlar om hur många människor i en viss grupp, på ett visst ställe på en viss tidpunkt har visat intresse för en viss produkt, säger Runeberg.

Reklamen har alltså blivit mer sofistikerad.

– Den är genomtänkt och i dag har du en möjlighet att vara närmare kunderna och reklamen ändrar sin karaktär mycket snabbare idag än vad den gjorde tidigare. En kampanj kunde hålla på mycket längre förr. Du har en specifik målgrupp som du vill nå ut till, säger Peter Björk.

Dagens marknadsföring sker mycket på sociala medier. Enligt det amerikanska företaget Klear, som gör upp somestrategier för företag, har företagens marknadsföring allt mer förlitat sig på Instagram Stories. Redan en tredjedel av det sponsorerade innehållet med hashtaggen “ad” på Instagram är gjort som en Story.

Instagram Stories har dagligen 500 miljoner aktiva användare.

Så har sociala medier förändrat företagens marknadsföring

I undersökningen deltog 226 marknadsföringsdirektörer från företag runtom i världen i september 2018.