Filadelfiaförsamlingen i Närpes står för veckans Radiogudstjänst

Veckans Radiogudstjänst kommer från Filadelfiaförsamlingen i Närpes. De kallar sej själva för en familjär, lokal församling i Sydösterbotten med en internationell prägel.

I församlingen samlas cirka 130 personer som är både unga och äldre. Här blandas närpesbor och nationaliteter från andra läder. Församlingens huvudspråk är svenska, men många av deras gudstjänster tolkas till engelska och farsi.

Predikant i helgens radiogudstjänst är Edward Holmberg, mötesledare är Anne-Maj Wallin och Anette Rönnlund-Nygård och Josef Bengtsson bidrar med personliga berättelser.

Andakter och Andrum i veckan

Sex måndagar i rad kommer det i Andrum i Yle Vega att handla om dopet. Den här veckan är det Jan-Erik Nyberg från Jakobstad som talar. Börje Särs sjunger Där du går.

Måndag 30.9

Andrum kl 06.54 och 09.10

Jan-Erik Nyberg, Jakobstad

Musik: Börje Särs sjunger Där du går.

Aftonandakt kl 19.15

Martin Sandberg, Vasa

Musik: Nanna Rosengård sjunger Det finns djup i Herrens godhet.

Tisdag 1.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Birgitta Strandberg-Rasmus, Jakobstad

Musik: Musik: No one’s gonna stop us now med Queen.

Aftonandakt kl 19.15

Maria Sten, Helsingfors

Musik: Irma Schultz-Keller och Toni Holgersson sjunger Led, milda ljus.

Onsdag 2.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Luisa Tast, Malax

Musik: Leif Strands kammarkör sjunger Sorgen och glädjen.

Aftonandakt kl 19.15

Sarah Tiainen, Karleby

Musik med Mrs Bighill Singers.

Torsdag 26.9

Andrum kl 06.54 och 09.10

Rea Anner, Helsingfors

Musik av Vivaldi.

Aftonandakt kl 19.15

Anders Hamberg, Jyväskylä

Musik av Giuseppe Verdi.

Fredag 4.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Jonas Gehlin, Helsingfors

Musik: Ida Sand sjunger Eyes on the Prize.

Aftonandakt kl 19.15

Lucas Snellman läser ur Frank Mangs’ bok Fungerande liv, del 1/6. Serien är en repris från 2013. Ole Hedén spelar piano.

Lördag 5.10

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 6.10

kl 19.15 Jesus ger liv

Alexandra Äng och Stefan Äng läser en del av dagens liturgiska texter.

Producent: Hedvig Långbacka.

Söndag 29.9

Kl 13.03 Gudstjänst med Filadelfiaförsamlingen i Närpes.

Predikant: Edward Holmberg.

Mötesledare: Anne-Maj Wallin.

Pianister: Benita Lidman och Mirjam Lidman.

Violinist: Rebecka Lidman.

Kör: Good News.

Solosång: Sanna Ek och Benita Lidman.

Personliga berättelser: Anette Rönnlund-Nygård och Josef Bengtsson.

Avslutningsord: Robert Kanto.

Nästa söndag sänder Yle Vega gudstjänst med Esse församling.