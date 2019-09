"Vi fick en samling som gjorde personalen alldeles begeistrad" – museum vill ha dina leksaker från 1980-talet

En Rosa Pantern-mjukis med långa armar och ben, en E.T. i plast, mjuka Monchhichin med söta kläder och en gulnad gammal Commodore 64. Leksaksmuseet i Hagalund i Esbo planerar en utställning med temat 1980-tal och vill ha berättelser och minnen från dem som var barn då.

Montern med 1980-talsleksaker i Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä i utställningscentret WeeGeet i Hagalund är en nostalgitripp för den som var barn då.

Montern är inte stor, men för den som längtar efter att frossa i mera plast och pasteller finns det goda nyheter: Leksaksmuseet ska sätta upp en utställning kring just temat 80-talet. Kasarin Lapset, alltså 80-talets barn, kommer den att heta.

Monchhichi-dockorna var ljuuuvliga! Två Monchichi-dockor i sina förpackningar. Bild: imago/Revierfoto/ All Over Press

Museet samlar nu in publikens minnen och historier som sedan kan återberättas under utställningen.

Magnus Rask jobbar som guide på museet och berättar att 80-talet har en speciell plats i hans hjärta eftersom han själv var barn då.

- Jag och min storebror skaffade tillsammans alla He-Man-slott som fanns och en hel del gubbar till dem. Transformers var mina superfavoriter. Om man var hemma hos en kompis och inte hade nåt att prata om kunde man alltid fråga att "hej, gillar du också Optimus Prime?"

I leksaksmuseets formulär på nätet får man svara på frågor om vilka leksaker man lekt med, men också till exempel vilken musik man lyssnade på. Var det Wham och Modern Talking eller kanske Europe?

Vilka tv-program man gillade frågas också efter. Fick man se på Dallas fast det kom så sent, eller fick man hålla sig till Knight Rider, Rättvisans Riddersman, och Napakymppi?

- Vi vill vara en organisation som hjälper folk att komma ihåg. Vi vill inte bara ställa ut, utan vi vill att publiken berättar för oss sådant som vi sedan kan berätta vidare, säger Magnus Rask.