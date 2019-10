Europeiska friidrottsbasen ryter till om "pinsamma" publikmängder i Doha: "Det är skandalöst"

Det europeiska friidrottsförbundets ordförande Svein Arne Hansen sparar inte på krutet när han kommenterar publikmängderna i pågående friidrotts-VM i Qatar. Från arrangörshåll menar man att tävlingarnas tidtabeller ställer till det för biljettförsäljningen.

Tävlingsarenan för friidrotts-VM i Qatar, Khalifastadion, har en publikkapacitet för över 40 000 personer. Under mästerskapet har arenan en kapacitet på cirka 21 000 platser, med betydande delar av läktarna täckta med lakan.

Trots det har det funnits gott om tomma platser på tävlingsarenan. Enligt BBC låg till exempel publiksiffran för öppningsdagen på 13 288 personer.

Det europeiska friidrottsförbundet EAA:s chef Svein Arne Hansen accepterar inte publikmängderna i Doha hittills.

– Det är skandalöst, dundrar Hansen i VG:s intervju.

EAA:s styrelse har möte nästa veckas tisdag. Hansen, som också är IAAF:s styrelsemedlem, tänker ta upp åskådarfiaskot på mötet.

– Det är det första jag ska ta upp. Jag vet inte vad som har hänt, men det var inte det här som vi blev garanterade inför mästerskapet. Kanske inte att det skulle vara proppfullt, men tillräckligt för att det inte skulle vara pinsamt att titta på, menar Hansen, samtidigt som han påpekar att totalt elva länder bojkottar mästerskapet, vilket har en effekt.