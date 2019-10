“Vad har jag gett mig in på?” – Ida Kuoppala beslöt att ta chansen och åka till USA för att studera och spela hockey, trots att det till en början kändes lite för pirrigt

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Förra våren skrällde hon i Damligans finalserie. 13 poäng på 6 matcher och FM-guld med Blues. För en knapp månad sedan landade Pedersöretjejen Ida Kuoppala i sin nya vardag i USA där hon nu studerar och spelar hockey i University of Maine.

Att vänja sig vid allt det nya har tagit tid och Kuoppala medger att början kändes svår.

– Första veckan så var mamma och pappa här och då kändes det helt bra, men när de åkte hem försvann den där tryggheten av att ha dem nära. Så det var lite jobbigt nog.

Men nu när både träningarna och skolan har kört igång, blir det inte så mycket tid över. Laget tränar 4-5 gånger på is per vecka, plus fysträning så gott som varje dag. En dag i veckan är ledigt.

Själva innehållet på träningarna skiljer sig inte så mycket från det hon har vant sig vid i Finland.

– Ispassen skiljer sig inte från dem i Finland. Hockey är hockey var man än är.

Men gymträningen ser annorlunda ut.

– Här gör man många olika övningar på kort tid, i stället för att koncentrera sig på vissa och få tekniken rätt.

Tränaren Richard Reichenbach beskriver Kuoppala som krävande, men på ett bra sätt.

– Han vill att vi ska utvecklas och bli bättre.

Vad tänker du själv satsa på under tiden i USA?

– Första året kommer jag att satsa på att få min styrka till en ny nivå och konditionen, så att jag orkar bättre, säger Kuoppala bestämt.

Noterades för en assist i träningsmatchen

Den fjärde oktober kör universitetsserien NCAA igång och Kuoppalas Maine inleder borta mot Sacred Heart University i Conneticut.

I en träningsmatch hemma mot University of New Brunswick noterades Kuoppala för en assist i den andra perioden. Maine vann med 4-2.

Truppen är väldigt internationell, nästan hälften av laget kommer från utlandet. Tre svenskar, två danskar och så spelare från Ryssland, Tjeckien, Lettland, Kanada och USA.

Själv tycker Kuoppala att hon har kommit bra in i laget, trots att det till en början känts ovant att kommunicera på engelska.

Vid universitetet studerar åtminstone två andra finländare, basketspelaren Anna Kahelin och hockeyspelaren Veli-Matti Tiuraniemi.

– Han är från Jakobstad, så det är lite roligt. Han spelade med min bror när de var yngre.

Siktet inställt på landslaget

I och med att damlandslaget genomgår en generationsväxling, då flera etablerade spelare lade skridskorna på hyllan efter hemma-VM, så kan det öppna sig en möjlighet att ta plats i landslaget. Det är åtminstone målet.

Kuoppala finns åtminstone med bland landslagslotsen Pasi Mustonens potentiella landslagsspelare den här säsongen. Men när Kuoppala kan få dra på sig landslagströjan är ännu oklart.

Problemet är att fyra nationers turneringen i Luleå i november inte blir av på grund av att Svenska hockeyförbundet ställde in turneringen då de svenska landslagsspelarna har bojkottat landslaget i höst. Var och när en ersättande turnering spelas är i skrivande stund ännu oklart.

– Jag pratade faktiskt med Pasi (Mustonen, Damlejonens chefstränare red. anm.) nyligen, men det beror lite på om och var den kommer att spelas. Så är jag kanske med i truppen, eller inte. Det är ännu oklart.