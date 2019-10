Yle Sportens förhandsanalys: NHL-säsongen 2019/2020 – hugget som stucket i östra konferensen

Bild: All Over Press

Aleksander Barkov, Tuukka Rask, Kaapo Kakko och Sebastian Aho är några av finländarna man ska hålla koll på i den östra konferensen. Aleksander Barkov, Tuukka Rask, Kaapo Kakko och Sebastian Aho. Bild: All Over Press

När domaren fäller öppningspucken i matchen mellan Toronto Maple Leafs och Ottawa Senators finsk tid klockan två natten mot torsdag, så är NHL-säsongen äntligen igång. Och då finns det bara en sak som är säker: ingenting är säkert.

Östra konferensen säsongen 2019–2020 lovar att bli en om möjligt ännu mer thrillerlik följetång än förra säsongen. I sex månader och 82 avsnitt får vi njuta av den – och sannolikt är att de sista slutspelsbiljetterna delas ut i matcherna 80–82.

Som en liten påminnelse: de sista fyra playoffplatserna i öst förra våren gick till Pittsburgh och Toronto med 100 poäng tätt följda av Carolina med 99 poäng och Columbus med 98 poäng. Montreals heroiska kamp och 96 poäng räckte däremot inte till mer än en lång och djup suck av besvikelse.

Carolinas otroliga spurt från att vara långt ifrån slutspelet vid årsskiftet till att avsluta säsongen med konferensfinal i maj var däremot östra konferensens solskenshistoria.

ATLANTIC DIVISION

Tampa Bay Lightning var totalt överlägset i Atlantic, östra konferensen och hela NHL i grundserien förra säsongen. 60 segrar på 82 matcher gav ”Bolts” 21 fler poäng än vad grundseriens två nästbästa lag, Boston Bruins och Calgary Flames, samlade ihop.

Tampas konstruktion föll ändå ihop som ett korthus i slutspelet. Laget som har haft Stanley Cup-fönstret på vidgavel varje säsong sedan finalförlusten 2015 floppade värre än möjligtvis något lag någonsin gjort tidigare.

0–4 i matchsegrar mot det sista laget att ta sig till slutspelet, Columbus, var ett fiasko utan like. I grundserien hade Tampa spelat ihop exakt 30 poäng mer än Blue Jackets – ifall NHL delade ut tre poäng för en seger, hade skillnaden varit 45 poäng.

Det gäller ändå att se förbi grundserietabeller och enskilda matchserier. Förra vårens slutspel återspeglade två faktum gällande dagens NHL.

För det första att lönetaket gjort ligan helt unikt jämn. Vågar påstå att av ligans 31 lag är uppåt dussinet tillräckligt bra för att vinna Stanley Cup, när ”bitarna faller på plats”. Och ett tiotal till har kapaciteten att nå konferensfinal.

För det andra så är devisen som hävdar att slutspelet är sin egen värld kanske mera sann än någonsin tidigare.

Nikita Kutjerov den största stjärnan i öst? Nikita Kutjerov jublar Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Under grundserien finns det utrymme för artister som Nikita Kutjerov, eller Johnny Gaudreu, men när slutspelet börjar så får stjärnorna inte en kvadratcentimeter eller en tiondelssekund extra tid.

Många krymper till tomma skal av sitt grundserie-jag. Samma gäller för hela lag som bara har aktivt anfall i sin taktiska repertoar och saknar defensiv växel samt svårflörtade ”blodigelspelare”.

Men här gäller det grundserien 2019–2020 och då är Tampa Bay Lightning fortfarande största favorit till att samla mest poäng i Atlantic. Laget har alla sina viktigaste pjäser kvar och de små förändringarna i uppställningen kan nog ses som förbättringar.

Kevin Shattenkirk kommer in i backtruppen istället för Anton Strålman, vilket i teorin hämtar in en del mer offensivt kunnande. Sommarens Stanley Cup-vinnare Pat Maroon skall i sin tur förse anfallskedjorna med just den fysiska otrevlighet som saknades förra våren.

Och keepern Curtis McElhinney flyttar från Carolina till Tampa för att ge Vezina-Vasilevski en trovärdig inhoppare.

Bakom Tampa lär det sedan bli en ursinnig kamp om de två till tre resterande playoffbiljetterna.

Appelsindelstaten kan ta dubbelseger

Lightnings och Florida Panthers ”lokalderbyn” (det är 411 km mellan Tampa och Sunrise) kanske äntligen blir laddade med betydelse i och med att Florida Panthers nu ser ut som ett lag – och organisation – som kan gå hur långt som helst.

Två nyckelkontrakt under sommaren förändrade Aleksander Barkovs Florida från ett lag utan någon egentlig plan till en seriös framgångskandidat, ”contender” som det heter på NHL-språk.

Årtiondets mest framgångsrika coach, Joel Quenneville, som lotsat Chicago till Stanley Cup-titlar (2010, -13, -15) är den viktigaste kuggen. Under hans ledning är det garanterat säkert att kvaliteten på det dagliga arbetet i Panthers stiger till en helt ny nivå.

Lika säkert är det att Florida kommer att ha ett tydligt spelsystem med fokus på att tillåta färre mål än motståndaren. Och när det gäller att vinna, så är det bara Scotty Bowman som under NHL:s dryga 100 år har coachat sina lag till fler vunna matcher än ”Coach Q”.

Kan Florida utmana i år? Floridaspelarna tackar målvakten Samuel Montembeault efter matchen. Bild: Joel Auerbach/Icon Sportswire/AOP

Sommarens andra storkap var tvåfaldiga Vezina Trophy-vinnaren Sergei Bobrovski, som NHL.com i sin rankning inför säsongen placerar på en andra plats i ligan – genast bakom Tampas Andrei Vasilevski...

Tampas bästa uttryckligt defensiva back Anton Strålman flyttade också under sommaren till lokalkonkurrenten. Trion Quenneville, Bobrovski, Strålman skall vara en garanti för att Panthers finfina offensiva kvaliteter inte går till spillo.

Med andra ord är det inte alls otänkbart att Florida inte bara går till slutspelet för första gången sedan 2016, utan gör det som tvåa i divisionen.

Original Six-duell

Toronto Maple Leafs – Atlantic-trea 2018–2019 – och Boston Bruins – tvåa i divisionen, konferensen och ligan sammanlagt – kommer visserligen att bli ytterst svårpasserade.

”Leafs” är laget som alla blickar riktas mot. Toronto är hockeyvärldens och speciellt NHL:s huvudstad och laget är fullproppat med unga talanger som ändå redan är erfarna.

Kontraktet med Mitch Marner, som blev klart precis i tid för säsongstarten, innebär att Toronto har en offensiv uppsida som är svårslagen: Auston Matthews och John Tavares hör till ligans tio bästa centrar, Marner stod för 94 poäng förra säsongen, William Nylander har potential att snitta en poäng per match och Kasperi Kapanens ”raketskridskor” gör även honom till en nyckelspelare.

I bakre leden finns nu också offensivt ytterst skickliga Tyson Barry, som flyttade under sommaren från Colorado. Han ger Leafs ett andra vapen på blå linjen vid sidan av Morgan Rielly. Dessutom är Frederik Andersen en elitmålvakt.

Kan Auston Matthews leda Toronto till Stanley Cup? Auston Matthews. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Det här vill säga att i och med den här säsongen har ligans högst avlönade Coach Mike Babcock inga ursäkter för utebliven framgång. Stanley Cup-fönstret öppnas nu och den hockeygalna staden orkar inte längre vänta – i vår det blir 53 år sedan senaste segerparaden.

Om Toronto precis fått upp Stanley Cup-fönstret, så är det mer eller mindre nu eller aldrig som gäller för fjolsäsongsfinalisten, Boston Bruins. Lagets absoluta hörnstenar: Patrice Bergeron, Brad Marchand, Tuukka Rask och David Krejci är alla över 30 år och milen bara måste så småningom börja ta ut sitt.

Kaptenen, 42-åriga, Zdeno Chara hade redan i våras verkligt svårt att hänga med.

Fortfarande finns det kanske ändå krut kvar i gubbarna för en lång vår. Och förstakedjan med Marchand, Bergeron och David Pastrnak kan fortfarande var ligans bästa. Däremot är det ganska troligt att Bruins kommer att spara på krafterna i början av säsongen och att intresset ligger närmast i att komma med till slutspelet – en fjärde placering i Atlantic räcker sannolikt till.

Utmanarna får det svårt

Väldigt svårt att se hur något av de övriga Atlantic-lagen skall kunna utmana de fyra ovannämnda. I och med att Florida ser så mycket bättre ut än säsongen 2018–2019, så är det sannolikt att Buffalo och Montreal bildar sin egen grupp som gör upp om femte placeringen – och en teoretisk slutspelsplats.

Förra säsongen blev Buffalo till slut ordentligt distanserat av Montreal, till stor del beroende på den totalt råddiga situationen inom organisationen. Nu är Ralph Krüger ny coach i Sabres och han bör få den rätt så talangfulla truppen att prestera. Det i sin tur betyder att Canadiens förutom att bli omkört av Florida också verkligen får se upp med Buffalo.

Rasmus Ristolainens Buffalo kan få det kämpigt igen. Rasmus Ristolainen skjuter. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Detroit är sin egen ö i Atlantic, medan Ottawa Senators ohjälpligen kommer att ”tävla” med Los Angeles Kings om jumboplaceringen bland NHL:s 31 lag.

Atlantic-divisionen – skribenten tippar:

1. Tampa Bay Lightning

2. Toronto Maple Leafs

3. Florida Panthers

4. Boston Bruins

5. Montreal Canadiens

6. Buffalo Sabres

7. Detroit Red Wings

8. Ottawa Senators

METROPOLITAN DIVISION

Dödens grupp och getingbo är klyschor som osökt uppenbarar sig i tankarna när man ser på östra konferensens andra division. Det är såklart lätt att överskatta nuläget och underskatta gångna år, men jag undrar verkligen om en NHL-division i modern tid någonsin på förhand varit lika otroligt jämn och svårtippad som Metropolitan nu?

Jarmo Kekäläinens talangtömda Columbus ser ut att vara dömt till bottenplaceringen, men i övrigt kan det gå precis hur som helst. Av de sju resterande lagen kan vilket som helst vinna divisionen – men också placera sig som sjua. En helt makalös seger för lönetaket!

Washington och Carolina är starkaste kandidaterna till att vinna ”dödens grupp”

Förra säsongen var det mästarna från 2018, Washington Capitals, som vann Metropolitan, medan Carolina placerade sig fyra och kom med till slutspelet via en Wild Card-placering. Poängmässigt var skillnaden ändå futtiga fyra poäng – så visst var det tajt i den här divisionen redan ifjol.

Aleksandr Ovetjkin en kandidat till titeln för säsongens främste målskytt igen. Alexander Ovetjkin firar mål. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Som säkert alla minns så möttes ”Caps” och ”Canes” i slutspelet i en episk batalj som avgjordes först i sjunde akten till fördel för Sebastian Ahos och Teuvo Teräväinens Carolina.

Hurricanes slog sedan utan bekymmer ut New York Islanders i en divisionsfinal som inte alls höll samma nivå som matchserien mot Washington. Som det ser ut nu, så tar den nya säsongen vid där playoff slutade och duon Washington–Carolina är de två bästa av alla bra lag i Metropolitan.

Aleksandr Ovetjkins Washington har sina tunga pjäser kvar och ser därmed lika starkt ut som mästarupplagan från 2018. Nicklas Bäckström, Jevgeni Kuznetsov, John Carlson, Tom wilson, T.J. Oshie, Jakub Vrana och målvakten Brayden Holtby är samtliga kvar. Och coachen Todd Reirden har lämnat nykomlingssäsongen bakom sig.

Carolinas coach Rod Brind’Amour är också han en andra årets chefstränare, men till skillnad från Reardons lag, så har Carolina blivit klart bättre under sommaren. Justin Williams är kanske borta, men Ryan Dzingel och Erik Haula mer än fyller luckan i forwardstruppen som 38-åringen lämnade efter sig.

Kommer Erik Haula att passa in i Carolina? Erik Haula. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Och den redan från förut superba backbesättningen blev ännu bättre. Istället för Calvin de Haan och Justin Faulk sällade sig spelskickliga Jake Gardiner (Toronto) och fysiskt tunga Joel Edmundson (mästare med St. Louis) till laget. Med Dougie Hamilton, Jacob Slavin, Brett Pesce och Trevor van Riemsdyk kvar är det här ligans bästa backsextett.

Ifall tjeckiska målvakten Petr Mrazek spelar som förra säsongen, så väntar sig undertecknad att Carolina kommer som etta ut ur getingboet.

Som att singla slant

Carolina och Washington går alltså att sila fram som de två starkaste lagen i divisionen och Columbus ser sämst ut, men då det gäller kvintetten däremellan så är det som singla slant.

Pittsburgh har fortfarande Sidney Crosby och Jevgeni Malkin i uppställningen och då skall man, som ordspråket säger, kanske (?) inte slå vad emot pingvinerna. Philadelphia har förstärkt anfallet bakom paradtrion Claude Giroux, Sean Couturier och Jakub Voracek med en högklassig andracenter i Kevin Hayes. Och nya coachen Alan Vigneault brukar starta med framgång.

Förra säsongens sensationslag, divisionstvåan, New York Islanders, har inte förändrats nämnvärt. Framförallt är chefstränaren Barry Trotz kvar. Dessutom börjar unga förstacentern Mathew Barzal närma sig sina bästa år. Största frågan är om Semyon Varlamov lyckas lappa luckan som Robin Lehner lämnade bakom sig framför målnätet. Men å andra sidan så är Thomas Greiss är kvar.

Kvintettens intressantaste nyskapelser är New Jersey Devils och grannen New York Rangers.

Jack Hughes och Kaapo Kakko stiftade närmare bekantskap med varandra under VM. Kaapo Kakko med pucken framför USA:s mål, Jack Hughes försöker ta pucken av finländaren. Bild: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

New Jersey har superstjärnan Taylor Hall tillbaka efter skadan som förstörde Devils säsong och så har GM Ray Shero lagt vantarna på rockstjärnabacken P.K. Subban. Redan de här två får Devils-anhängarna att börja drömma om forna tiders framgångar.

Lägg till draftettan Jack Hughes, och enormt effektiva KHL-nyförvärvet Nikita Gusev, så kan ”djävlarna” mycket väl ta en slutspelsplats.

Den här skribentens tips till att bli säsongens storöverraskning är ändå New York Rangers. Enligt de flesta NHL-bevakarna krävs det ännu ett par säsonger innan Rangers är mogna för att konkurrera, men jag sticker hakan ut och opponerar mig.

Tror på att Artemi Panarin är god för över 90 poäng. Tror på att Mika Zibanejad är klar för rollen som en vinnande förstacenter. Tror på att en motiverad Henrik Lundqvist kan lappa till bristerna i den mediokra backtruppen – som ändå fick in en spelfördelare av kvalitet i Jacob Trouba.

Och så tror jag att ingen riktigt ännu insett hur bra Kaapo Kakko är. Framförallt tippar jag att nykomlingens blixtrande individuella virtuositet kommer att slå ner som en åsksmäll och tända hela laget till en sjutusans säsong.

Metropolitan-division – skribenten kastar tärning:

1. Carolina Hurricanes

2. Washington Capitals

3. Philadelphia Flyers

4. New York Rangers

5. New Jersey Devils

6. Pittsburgh Penguins

7. New York Islanders

8. Columbus Blue Jackets