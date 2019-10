Förslaget att stänga byskolor i Lovisa handlar tillsvidare bara om pengar – noggrannare följder har inte utretts

Lovisa stad har i sin strategi för åren 2017-2022 fattat beslut att ”Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.”

Nu, vid första bakslaget i ekonomin, vill tjänstemän i Lovisa genast agera mot strategin och slopa Pernå kyrkoby skola, daghem samt 2 andra byskolor och ett daghem.

Bildningsnämnden tog i sitt möte 25.9.2019 starkt med rösterna 8-1 ställning till att de vill hålla sina löften om att bevara skolnätet, och också följa stadens strategi. Vi hoppas att detta klara beslut reflekterar beslutsfattarnas vilja också i stadsstyrelsen och i fullmäktige. Detta för att hålla hela Lovisa lockande och livskfaftigt.

Det är ett faktum att stadens barnantal är sjunkande. Enligt stadens statistik minskar lågstadieelevernas antal med 160 elever från 2019 till 2024. Centrumskolornas andel av de här är 150 elever (Generalshagen 83 elever och Harjunrinne 67 elever). Byskolornas elevantal hålls alltså relativt stabilt, en del har till och med en växande prognos. Statistiken visar att centrumområdet inte är lockande för barnfamiljer. Antalet barn under skolåldern i förhållande till den övriga befolkningen är betydligt mindre i centrum än i de övriga bycentrumen.

Med ekonomiska skäl kan man inte motivera indragningen av vår byskola. Skolbyggnaden är frisk, byggd i stock och har inte ett större behov av reparationer. Största delen av eleverna tar sig till fots till denna skola, vilket vi föräldrar gillar. Barnen får motion och skoldagarna hålls rimligt långa. Kostnaderna för skoltransporterna kommer att stiga vid en indragning av skolan. Under denna tid då det pratas massor om klimatförändring, och det att barn inte rör på sig tillräckligt, känns det ansvarslöst att sätta dessa tiotals barn på en buss eller i en taxi. En stor del av personalen bor dessutom nära skolan, så vi kan konstatera att det handlar om en klimatvänlig skola.

Sammanslagningen av Pernå kyrkoby skola med Forsby skola skulle skapa en dryga 100 elevers skola, vilket skulle kräva två nya undervisningsgrupper samt lärartjänster. Samma antal lärartjänster som vår skola nu har. Ingen inbesparing här. I det nya tvåspråkiga skolcentret i Forsby finns det rum för 10 grundundervisningsgrupper, varav 6 finska och 4 svenska. Det nya skolcentret skulle alltså från första början vara för litet. Både de finska och svenska eleverna skulle lida av trängseln. Forsby och Pernå kyrkoby har inte ett sjunkande barnantal, vilket leder till att trängseln skulle bli bestående.

Pedagogiska skäl kan inte heller användas mot vår skola. Byskolan har till 100 procent kompetenta lärare. Klasserna har 13–17 elever, vilket är i linje med medeltalet i andra skolor. Barnen i byn väljer närskolan. Även barn med finska som modersmål har valt denna skola. De uppskattar det nära läget samt skolans storlek.

Det har hela tiden flyttat in barnfamiljer till Pernå kyrkoby. Skolans elevprognos är inte sjunkande. Om tjänsterna för barnfamiljerna, skolan och daghemmet dras in, skapar man en till döende by, då barnfamiljer inte mera väljer att flytta hit, då dessa för dem viktiga viktiga tjänsterna saknas.

Vi förstår att stadens ekonomiska situation krväver åtgärder, men planen att söka inbesparningarna från byarnas skolor och daghem är fel.

Om skolnätet skall anpassas enligt det sjunkande barnantalet, borde åtgärderna förverkligas där barnantalet sjunker mest, i centrumskolorna. Offra inte byskolorna för inbillade inbesparningar eller för att fylla centrumskolorna.

Styrelsen för Hem och Skola i Pernå kyrkoby

*statistiken som hänvisas till finns som bilaga i bildningsnämndens föredragningslista 25.9.2019