Gädda när den är som bäst – så här gör du klassiska gäddqueneller

Inspiraatio on peräisin kokkien kuninkaalta.

Auguste Escoffier’ta voidaan pitää nykyaikaisen gastronomian isänä, ja hänen vuonna 1903 julkaistu keittokirjansa Le guide culinaire on pakollista luettavaa kaikille historiasta kiinnostuneille ruokaintoilijoille. Tässä moderni muunnelma hänen haukikvenelleistään. Ranskassa hauki on edelleen hyvin arvostettu raaka-aine, kun taas me täällä Pohjolassa vain tuhahdamme haukiruoille. Maineen puhdistus on siis paikallaan.