Johnson ska lägga fram sitt "slutgiltiga" brexitbud i dag - där ingår någon form av tullkontroller mellan Irland och Nordirland

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska på onsdagen presentera ett "slutgiltigt" förslag för utträdesavtal med EU. Om inte det duger blir det avtalslöst utträde den sista oktober, enligt Johnson. Detaljer om förslaget har läckt ut i brittiska medier.

Det är tidningen Daily Telegraph (kräver inloggning) som ska ha fått en kopia på Johnsons brexitbud. En lång rad andra brittiska medier rapporterar också om förslaget.

Enligt de här uppgifterna kommer Storbritannien att föreslå att Nordirland stannar kvar i EU:s inre marknad, i varje fall vad gäller regelverket gällande jordbruks- och industriprodukter, åtminstone fram till 2025.

Därefter ska lokala politiker få delta i förhandlingarna om fortsättningen.

Men enligt förslaget skulle Nordirland, tillsammans med resten av Storbritannien, lämna EU:s tullunion när övergångsperioden efter utträdet den 31 oktober i år tar slut den 31 december nästa år.

Det skulle sannolikt medföra någon form av tullkontroller mellan Irland och Nordirland, också enligt Johnson själv.

- Om EU insisterar på tullkontroller så måste vi acceptera det. Det måste bli ett system med tullkontroller som inte ligger vid gränsen. Vi tror att kontrollerna kan vara absolut minimala och icke-störande och att de inte kräver någon ny infrastruktur, sade Johnson till BBC tidigare.

Enligt Johnson ska det alltså gå att införa tullkontroller utan några fysiska gränshinder mellan Irland och Nordirland.

Enligt The Guardian har Johnson slutit "ett hemligt avtal" med Nordirlands unionistparti (Demokratiska unionistpartiet, DUP) om sitt brexitförslag. DUP agerar som den brittiska regeringens stödparti ända sedan 2017 och därför är DUP:s godkännande extra viktigt.

Från Irland har det redan hunnit komma skeptiska reaktioner.

- Vi har inte sett förslaget ännu och vet inte om det stämmer, sade Irlands utrikesminister Simon Coveney.

- Men om rapporterna stämmer verkar det inte kunna utgöra någon grund för ett avtal, tillade Coveney.

EU har inte heller visat någon större entusiasm för den här typen av kompromisser tidigare.

Enligt premiärminister Johnsons kansli kommer Storbritannien att lämna EU den 31 oktober utan avtal om förslaget får avslag från EU.