Laine får inte Scheifele som center i premiären – tror att det tar någon vecka att komma i matchform

Patrik Laine placeras i Winnipegs andra kedja då laget inleder säsongen med bortamötet mot New York Rangers. Finländaren verkar nöjd med sina kedjekamrater även om den egna formen inte är hundraprocentig än.

För en knapp vecka sedan blev det till slut klart att Patrik Laine kommer att spela för Winnipeg Jets även den här säsongen. Parterna kom överens om ett tvåårigt kontrakt.

Medan kontraktsförhandlingarna pågick uttryckte Laine också sin frustration över att inte få spela med de bästa i Winnipeg.

Finländaren vill helst spela med förstacentern Mark Scheifele men har fått nöja sig med en plats i andra- eller tredjekedjan och ofta med Bryan Little som center.

När Winnipegs säsong kör igång med match mot New York Rangers saknas Little på grund av hjärnskakning och Laine kommer att spela i samma kedja som Andrew Copp och Kyle Connor.

– Vi kommer att ha en bra kedja, vi har spelat tillsammans tidigare och haft bra kemi. Förhoppningsvis kan vi skapa målchanser och försvara bra, säger Laine inför nattens match.

På grund av kontraktsläget missade Laine hela Winnipegs träningsläger. Under de senaste veckorna har han i stället tränat i Schweiz med SC Bern och anlände till Winnipeg för några dagar sedan.

– Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte hur det kommer att påverka mig att jag inte spelat någon träningsmatch. Det är första sommaren som jag har varit i den här situationen.

– Jag har ändå jobbat hårt de senaste två veckorna så jag borde vara redo. Jag tror att det kommer att ta en vecka eller två att komma in i rytmen och hitta matchformen, säger Laine.