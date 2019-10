Niina Hiltunen vill inspirera andra att våga väva med kreativ vävning

Niina Hiltunen är textilkonstnären som väver konstverk och drar kurser i kreativ vävning. Hon uppmanar alla att strunta i gamla regler och bara våga pröva sig fram och leka med olika garn och material i vävstolen.

I kreativ vävning är raka och jämna kanter inte det viktigaste. Glömmer man att väva in start eller avslut på en tråd så kan man sy in den efteråt i väven. Man behöver inte heller klippa och putsa ytan vartefter. Som Niina sa till mig; "låt den vara, det kan hända att du vill ha den spretande sedan när du ser ditt färdiga arbete, den kanske ger just det lilla extra som ditt verk behöver."

Ett projekt i blåa toner som Niina Hiltunen håller på och väver blå väv i vävstol Bild: Yle/ Lee Esselström

Niinas tips för vävning med en vävstol du har i famnen

TESTA MODIGT, vävning är inte alls så svårt som det ser ut! BÖRJA MED ETT ENKELT VARPMATERIAL, med ett tvinnat dvs. flertrådigt yllegarn för strumpor/blandat yllegarn med bra draghållfasthet. HÅLL DEN FÖRSTA VARPEN KORT OCH SMAL, cirka 20 cm x 1,5 m. PROVA FLERA OLIKA GARN, FÄRGER OCH MATERIAL I DEN FÖRSTA VARPEN, så att du får bekanta dig med vävstolen och vävandet. Samtidigt ser du hur olika färger fungerar vid vävning. Det här hjälper dig senare då du ska välja garn och material för andra arbeten. LÄMNA INSLAGSGARNET I EN LITEN TREKANT innan du trycker fast inslaget, dvs. lämna inmatningen lite slapp så att tyget inte spänns/smalnar av för mycket vid vävandet. DU KAN SÄTTA MYCKET MERA GARN PÅ SKYTTELN OM DU GÖR ÅTTOR TILL SIDORNA ISTÄLLET FÖR ATT FYLLA PÅ DEN RAKT. TA INGEN STRESS ÖVER ATT DET SKA BLI BRA, UTAN NJUT AV OLIKA FÄRGER OCH MATERIAL OCH PRÖVA DIG FRAM! LÅNA BÖCKER PÅ BIBLIOTEKET, GÅ PÅ KURS OCH LÄR DIG MERA!

Ett projekt Niina Hiltunen håller på och väver vävning på gång Bild: Yle/ Lee Esselström

Niina visade Lee en direkt iträdning av varpen i en liten bordsväsvtol. Den sparar mycket tid och passar fint för nybörjare. Via länken kan du se video på iträdningen samt bilder på momenten.

Vävda halsdukar av Niina Hiltunen närbild av två olika vävda halsdukar Bild: Yle/ Lee Esselström

Vill du väva en halsduk där varpen skiftar i färg mitt i, som den som Niina väver i inslaget, så hittar du utförlig beskrivning i artikeln Väv en halsduk där varpen skiftar färg

Niina Hiltunens vävda arbeten är intressanta att studera. vävd yta i blåa och turkosa toner Bild: Yle/ Lee Esselström