Vasa slopar kommuntillägget - men beslutet kan ändras om man hittar finansiering

Den sista juli nästa år är det slut på kommuntillägget till hemvårdsstödet i Vasa.

Under de senaste fyra åren har 200 euro per månad utbetalats i kommuntillägg till hemvårdsstödet för ett barn som är under 2 år.

Just nu har 127 barn i Vasa rätt till stödet.

För att man skulle ha en chans att fortsätta med kommuntillägget måste man hitta budgetmedel för att täcka kostnaderna.

Nu upphör alltså den här möjligheten men Linnea West (SDP) som leder Nämnden för fostran och undervisning säger att nämnden ändå håller dörren öppen för att stödet kan fortsätta om man hittar budgetmedel för att täcka kostnaderna.