NHL-kolumnen: Mikko Rantanen och Patrik Laine har alla blickar på sig

Duon som förra helgen skrev på papper värda sammanlagt närmare 70 miljoner dollar var hela sommaren och försäsongen sammankopplade. Samma agent, samma styrketränare, samma resmål i Schweiz. Och nu skall båda visa att klubbarna investerade pengarna väl.

Kanske dagen ännu kommer då Laine och Rantanen spelar i samma landslagskedja på båda sidorna om Aleksander Barkov. Annars lär duon inte på nytt förekomma lika mycket i samma mening som under de senaste veckorna.

Tyngdlyftningsgurun Hannu Rautala såg igen till under sommaren att Laine och Rantanen gjorde fysiska framsteg, medan de monetära framstegens huvudarkitekt vad gemensamma agenten Mike Liut (även känd för att vara keepern som ”vaktade” buren då Kanada förnedrades i Kanada Cup-finalen 1981 av Sovjet med 1–8).

Där tar likheterna mellan Rantanen och Laine slut – för närvarande i alla fall.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Mikko Rantanen och Patrik Laine. Mikko Rantanen och Patrik Laine. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Rantanen återvände till sin arbetsplats som en verkligt efterlängtad hörnsten i ligans kanske bästa kedja. Colorado-kaptenen Gabriel Landeskog uttryckte milt sagt sin stora tillfredsställelse över att den blåvita kolossen var tillbaka för att leverera på isen. Och betala restaurangräkningar utanför.

Patrik Laine däremot fick till slut ett kontrakt som visar att förtroendet på vardera sidan om förhandlingsbordet kunde vara bättre. Han har också en hel del att bevisa både för coachen Paul Maurice och sina lagkompisar efter kommentarerna om kedjeuppställningar och laghierarki under sommaren.

Alla minns säkert ”Hatrick-Patriks” overkliga november 2018. Månaden startade med ett målfyrverkeri i Helsingfors i dubbelmötet med Florida oxh nådde sin höjdpunkt då Laine satt fem puckar i en och samma match mot kommande mästaren St. Louis. 18 mål i månadens 12 matcher var galet.

Tyvärr går det inte heller att glömma januari, februari, mars och början av april 2019. Ynkliga sex mål efter årsskiftet 2018/2019 var minsann ganska galet det också.

Så vilken Patrik Laine är det som snör på sig skridskorna i NHL:s grundserie i oktober 2019? Som 21-åring och med sitt första myndiga NHL-kontrakt i bakfickan.

Personligen tror jag att redan slutspelet förra våren gav ett tips. I förlustserien mot St. Louis sköt Laine tre mål på sex matcher och var en av de få Jets-anfallarna som hela tiden vållade problem för Blues.

Känns som att det blev något av en nystart, trots den tunga förlusten mot kommande mästaren. Speciellt som Laine hade för sig något så ovanligt som ett positivt plus/minus i en matchserie som Winnipeg förlorade.

Sommaren gav en bild av en mycket revanschsugen 21-åring

Under sommarmånaderna har Laines fysträning fokuserat på att övervinna ryggproblemen, som ordentligt störde den 194 långa ynglingen förra säsongen, på att gå ner i vikt och på att öka den explosiva styrkan.

Baserat på de – i mitt tycke – härligt kaxiga uttalandena efter att han landade i Winnipeg, så verkar Laine tillfredsställd med hur sommarträningen gått.

Om inte känslan var mycket bra, så skulle ”Pate” nog inte efter alla sommarens kontroversiella uttalanden direkt ha slagit i bordet att han tänker göra mängder med mål och är färdig att satsa pengar på att han kommer att vara bra under den två säsonger långa kontraktsperioden.

Vet att många gnisslar tänder, men finns det inte tillräckligt med finländska idrottare som ”gör sitt bästa och så får vi se vart det räcker”? Laine vet att hans livlina i NHL är kanske den mest krävande av alla möjliga: att skjuta puckar i mål, när varje motståndarlag fokuserar på att hindra just honom från att göra det.

Personligen applåderar jag ljudligt och stående till den här modiga unga mannen. Speciellt som det alltid finns en inte så liten självironi i hans uttalanden. Han fick lova att bearbeta sina problem med auktoriteter som junior och är i jämförelse med många andra stjärnor faktiskt ganska avslappnad och ödmjuk.

Utom då det gäller att lita på sin egen kapacitet – och på den punkten skall han inte heller huka.

Nu gäller det då ändå att leva upp till förväntningarna. Och det betyder att allt under 40 mål är en besvikelse (om han inte skadar sig). Och det egentligen oberoende av vilken ”stålhandled” coachen Paul Maurice placerar som center bredvid Laine. Det gäller att lösa problemet själv.

Han måste därmed vara bättre och snabbare än tidigare på att göra sig själv spelbar. Så bör han också jobba vidare på den sidan som plötsligt kom fram under slutspelet: Laine var ofta spelaren som hämtade in pucken i offensiv zon och etablerade anfallsspelet, innan han började söka sig till skottzonen.

När Laine använder sin kroppshydda och räckvidd, så blir han svårförsvarad.

Men om inte Tammerforskillen utmärker sig som målskytt, så är han inte heller en första korgens NHL-spelare. Så är det bara. Kan inte tro att coach Maurice snack om Laines tvåvägsspel är annat än mest ord för gallerierna.

Det finns tio NHL-ytterforwardar på dussinet som kan skrinna upp och ner, täcka skott och tugga puck.

Laine måste vara beredd att jobba åt båda hållen. Patrik Laine under match med fokus i blicken. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Då det gäller defensiven så är det sannolikt att Maurice, när det kommer till kritan, tänker som New York Islanders storhetstiders coach, Al Arbour, gjorde gällande Mike Bossy – hockeyhistoriens kanske vassaste målskytt.

När en ung Bossy under en träning frågade Arbour om sitt spel i defensiva zonen, så tittade Arbour på honom en stund och svarade: ”Mike, vi har skaffat dig hit för att skjuta mål. Tror du att du kan göra det för oss?”. Bossy gjorde minst 50 mål under sina nio första säsonger och slutade efter den tionde (38 mål på 63 matcher).

Hoppas att både tränare och lagkamrater inser att det gäller att understöda Laines största styrka, istället för att göra nummer av hans svagare punkter. Laines uteblivna målskytte var kanske den största enskilda orsaken till att Jets hade en så svår vinter 2019.

Så påminner jag dessutom gärna än en gång om att Laine fortfarande är ett år yngre än vad Teemu Selänne var som NHL-nykomling.

60 poäng på 52 matcher i AHL säsongen 2015/16, 20 mål och 38 poäng på 78 matcher som NHL-nykomling följande säsong, 84 poäng på 81 matcher säsongen 2017/18 och 87 poäng på 74 matcher förra säsongen.

Lägg till att Mikko Rantanen med sina 14 poäng (6+8) på 12 matcher noterade högsta poängsnittet (1,17/match) av alla som spelade åtta eller fler playoffmatcher i våras, så blir det tydligt att killen som i tiderna debuterade i TPS-herrlag som 15-åring gått en spikrak väg mot toppen av hockeyvärlden.

Inga steg bakåt överhuvudtaget sedan Rantanen som 18-åring under sensommaren 2015 korsade Atlanten med en enkelbiljett i fickan.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Rantanen blev stor hjälte då Colorado skrällde mot Calgary i slutspelet på våren. Mikko Rantanen firar mål. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Därmed var Rantanen i en helt annan situation än sommarträningskompisen Laine, när han traskade in i lagets omklädningsrum för första gången i höst. Det fanns garanterat ingen som vände bort blicken eller missunnade finländaren hans penningstinna sexårskontrakt.

Rantanen var biten som fattades för att inleda Stanley Cup-jakten. Lagets fixstjärna Nathan MacKinnon fick en stund av fred från mediernas sida och nyförvärvet Joonas Donskoi behövde inte längre försöka axla landsmannens roll som tredje länk i linan med Landeskog och MacKinnon.

Inget ont om Donskoi, men ”den stora mannen” var tillbaka.

Visserligen så kan det väl hända att superkedjan som hört till ligans tre bästa linor sedan hösten 2017 inte spelar alls så mycket tillsammans i 5 mot 5 som tidigare.

Tacka Rantanen för det också.

Den 193 cm och nästan 100 kg tunga Rantanen blir hela tiden bättre på att utnyttja sin imponerande fysik och är nu elitklass då det gäller att hålla pucken och göra spelet.

Tidigare var hans balans lite ”bambiaktig” under hård fysisk utmaning, men ifjol var det inte längre många som lyckades rubba hans spelställning. Gångerna som han hittade sig själv sittande på baken var ganska få.

Det betyder i praktiken att coachen Jared Bednar kan bygga en andra offensiv spets runt finländarens spelskapande kvaliteter.

Vågar tippa att Bednar kommer att sträva till en modell där Landeskog och MacKinnon får spela med någondera av nyförvärven, André Burakovky eller just Joonas Donskoi, som högerforward.

Rantanen i sin tur paras antagligen ofta ihop med sommarens största kap, ettrige före detta Toronto-centern Nazem Kadri.