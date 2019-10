"Abbey Road" toppar listan på nytt - efter 50 år

The Beatles legendariska album "Abbey Road" ligger etta på den brittiska listan, femtio år efter att skivan släpptes. Albumet sätter därmed nytt rekord med att toppa listan med längst mellanrum.

I september 1969 släppte The Beatles sitt sista studioalbum "Abbey Road". Det skedde sex dagar efter att John Lennon meddelat sina kompanjoner att han skulle lämna gruppen.

"Abbey Road", med låtar som "Here Comes the Sun" och "Come Together" och sin ikoniska konvolutbild av de fyra gruppmedlemmarna i gåsmarsch, blev likt The Beatles övriga plattor en storsäljare världen över. I Storbritannien låg albumet överst på listan i sjutton veckors tid.

I september 2019 uppmärksammades albumets 50-årsdag med en nyutgåva med extramaterial. Och även den ligger nu överst på den brittiska albumlistan.



"Det är svårt att tro att Abbey Road fortfarande håller ställningarna efter alla dess år. Men å andra sidan är det ett jävla coolt album", twittrade Sir Paul McCartney på fredag.

"Abbey Road" sätter nytt rekord i musikhistorien med att ligga överst på listan med längst mellanrum. Noga räknat handlar det om 49 år och 252 dagar.

Det tidigare rekordet sattes naturligtvis också av en Beatles-platta, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Skivan släpptes i juni 1967, och år 2017 utkom en 50-årsutgåva som blev etta på listan efter ett mellanrum på 49 år och 125 dagar.

Den 8 augusti i år hade det gått exakt 50 år sedan konvolutbilden till "Abbey Road" togs utanför den berömda studion i norra London.

Tusentals Beatles-fans firade dagen med att komma till platsen och korsa gatan på samma övergångsställe.