Klubbhus Fontana i Karis firar 20 år med en fotokonstutställning om psykisk hälsa – på tio år har medlemsantalet fördubblats

Jämställdhet, respekt och god samvaro är något som kännetecknar klubbhus Fontana i Karis. Klubbhuset riktar sig till personer som har eller har haft psykisk ohälsa. I dag är medlemsantalet över 200.

Det har i början av oktober gått 20 år sedan klubbhuset vid Lokföraregatan i Karis öppnade. Klubbhus Fontana är en del av en stor internationell organisation med omkring 350 klubbhus runtom i världen.

Verksamheten bygger på en modell som strävar efter att öka självförtroendet, stöda rehabiliteringen och göra det möjligt att återgå till arbets- eller studielivet.

Jubileet till ära har klubbhuset och fyra klubbmedlemmar ställt igång en fotokonstutställning med sammanlagt 16 bilder.

Utställningen heter Mental growth, det vill säga mental tillväxt.

- Den handlar om naturens inverkan på mental hälsa, förklarar Edvard Dahlström, en av fotograferna.

- Man mår mycket bättre av att vara ute i naturen, säger Sara Nylund som också deltar i utställningen.

"Dreamy morning after dark" heter den här fototavlan av Sara Nylund. Fotografi, Närbild på harsyra med daggdroppar. Bild: Privat / Sara Nylund

- För mig är det annorlunda och en ny nivå av konst, i synnerhet som jag gör det tillsammans med andra. I vanliga fall brukar jag hålla till inomhus och måla, säger Qandra Apolonia Malei som också tidigare sysslat med konst och kreativt skapande.