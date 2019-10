MGP 2019: Rösta!

Melodi Grand Prix avgörs ikväll och du kan vara med och bestämma vilken låt som tar hem segern. Finalen sänds direkt i Yle Fem och på Arenan kl.18:00.

De 10 finalisterna är redo att kliva upp på MGP-scenen. De har övat länge och ska nu göra sina uppträdanden i direktsändning. Lyssna på alla låtarna för att hitta din förhandsfavorit.

Tittarrösterna står för hälften av resultatet och juryns röster står för andra hälften. För att göra din röst hörd skickar du SMS till numret 050 90 200 50.

bildcollage av de tio mgp finalisterna Bild: MGP/Yle Jaakko Vuorenmaa

Röstningen öppnar på lördag kl. 18:00

Skicka artistens startnummer till 050 90 200 50 fungerar som ett vanligt SMS.

1. Ida MM- Disco

Skicka "1" till 050 90 200 50

2. Siri - För mig

Skicka "2" till 050 90 200 50

3. Ollie - The World We Live In

Skicka "3" till 050 90 200 50

4. The L.A.W - För dig

Skicka "4" till 050 90 200 50

5. Milla - Ljud

Skicka "5" till 050 90 200 50

6. Isabel - Jag är vad jag är

Skicka "6" till 050 90 200 50

7. No WiFi - Online

Skicka "7" till 050 90 200 50

8. Valter & Asta - Jag klarar mig självv

Skicka "8" till 050 90 200 50

9. Wilma - Mardrömmar

Skicka "9" till 050 90 200 50

10. Walter - Se alltid framåt

Skicka "10" till 050 90 200 50

För att underlätta dina val har vi gjort en röstningsblankett som du kan fylla i, och se vilken som blir din favorit.

Printa ut en egen MGP-poängsättningsblankett

Du kan trycka på bilden för att printa ut den och ha inför finalen röstningsblankett för alla MGP-bidrag Bild: MGP/Yle

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivar- och sångtävling för 8-15-åringar som ordnas för trettonde gången i Finland.

Artisterna har skrivit sina låtar själva och har i våras valts ut bland ett stort antal sökande.

Vinnaren utses genom en 50-50 kombination av jury och publikröstning. Du kan rösta på din favorit med ett enkelt sms.

MGP är ett samarbete mellan Svenska Yle, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och produktionsbolaget Five Corners Production.

