Samlingspartiets Orpo: Regeringen lurar folket i vårdarfrågan - vårdarna kommer inte att räcka till

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo kritiserar i hårda ordalag den vårdarresursering som den SDP-ledda regeringen nu planerar. Orpo intervjuades i Yles program Morgonettan på lördagen.

Det här är att dra folk vid näsan - det är en tom bokstav, dundrade Orpo i intervjun.

- Vårdarresurseringslagen ska träda i kraft två veckor före nästa riksdagsval, vilket i praktiken betyder att det blir nästa regering som får ta hand om saken. Det är helt ansvarslöst, sade Orpo.

I dag rekommenderas 0,5 vårdare per klient, men regeringen har beslutat höja resurseringen till 0,7 vårdare per klient och skriva in det i lag.

Den nya lagen ska träda i kraft redan i augusti nästa år, men först år 2023 ska vårdenheterna se till att vårdarantalet uppfylls.

Regeringen inte alls förberedd, enligt Orpo

Oppositionspolitikern Orpo är kritisk.

- Regeringen har inte reserverat några pengar för det här, och vårdarna räcker inte till. Under de kommande fyra åren till dess lagen ska implementeras kommer 10 000 vårdare att gå i pension.

Enligt Orpo borde regeringen Rinne har väntat på att den expertgrupp, som den förra regeringen tillsatte, skulle få sitt arbete klart. Den tillsattes uttryckligen för att göra en helhetsbedömning av vårdarbehovet inom äldrevården, hemtjänsten och närståendevården.

- Nu är risken stor att vårdarna koncentreras till den institutionella dygnet-runt-vården och försvinner från till exempel hemtjänsten.

Förlorade Orpo statsministerposten på grund av det här?

Vårdarresurseringen var en viktig fråga också för den förra regeringen och då var Samlingspartiet det enda partiet som inte ville binda sig till siffran 0,7 inom åldringsvården.

Då sade Orpo i en tweet att "människan inte är en decimal" och att "vårdarbehovet alltid är individuellt".

Ihminen ei ole desimaali. #kokoomus haluaa tiukentaa lakia niin, että hoitajien määrä perustuu aina yksilölliseen hoidontarpeeseen. Yksioikoinen luku laissa ei takaa laatua eikä estä laiminlyöntejä. 3/4 #hoitoisuusarviointi #vanhustenhoito #hoitajamitoitus — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 31, 2019

Det har till och med spekulerats i om Samlingspartiets gick på en förlust i riksdagsvalet just på grund av resurseringsfrågan.

- Jag var ärlig, säger Orpo. I skenet av dagens diskussioner i den här frågan ångrar jag mig inte.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Petteri Orpo Ykkösaamussa: Hallituksen hoitajalupaus on huijausta, rahaa ei ole lisähoitajiin