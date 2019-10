Valter & Asta från Vasa kammade hem segern i MGP 2019: "Det känns helt overkligt"

Melodi Grand Prix 2019, avgjordes under lördagskvällen i tv-centret i Helsingfors. De tio finalbidragen framfördes i år av sju soloartister, två duor och en trio och det blev en både färgsprakande och spännande final. Till slut var det duon Valter & Asta från Vasa som stod som segrare med bidraget "Jag klarar mig själv".

På andra plats kom Walter från Ingå med bidraget ”Se alltid framåt” och trea blev trion The L.A.W. från Åbo med ”För dig”. På fjärde plats kom Wilma från Åbo och på femte plats No Wifi från Närpes.

Duon Valter & Asta består av Valter Klockars och Asta Sharma, båda 12 år. När det står klart att de har vunnit kan de knappt tro att det är sant.

- Det känns helt overkligt, oh my god, tack så mycket, utbrister Asta.

Vid sidan av själva segern har också den fina sammanhållningen under hela MGP-äventyret varit jätteviktig.

- MGP-lägret och att träffa alla människor. Alla är så snälla, så underbara. Alla gjorde det jättebra och förtjänade att vinna, svarar de på frågan om vad de tror de kommer att minnas allra bäst.

MGP:s reporter Tyra intervjuade vinnarna Valter & Asta

Valter & Asta tar emot grattiskramar när resultatet är klart. Vinnarbild från MGP 2019 Bild: Yle / Jonny Forsman

Första intrycket och helheten viktigt för juryn

Som tidigare år korades segraren baserat både på juryröster och publikröster. Juryns top tre var Valter & Asta, The L.A.W. och Walter. Publiken och juryn var alltså överens och när publikrösterna var färdigräknade gick segern till Valter & Asta.

Juryn bestod i år av Jennifer Käld som har flera miljoner följare på TikTok, artisten Tika Sevón Liljegren som har stor erfarenhet av sångtävlingar eftersom hon själv vunnit X Factor samt musikproducenten Joel Edström.

När juryn besökte Vega Lördags studio under finaldagen avslöjade de att de inte lyssnat aktivt på låtarna i förväg men såg jättemycket fram emot finalen.

- Jag söker definitivt efter första intrycket. Om du har hört låten tidigare kanske det inte ger samma kick i hjärtat. Jag söker också efter en låt som jag vill gå tillbaka till och lyssna på igen. Man söker efter en viss musikalisk helhet, både produktionsmässigt men också en prestation från artisten, berättade Joel Edström.

- Jag kommer att titta mycket på hur de rör sig på scenen, och kontakten med kameran, utstrålning och image, säger Jennifer Käld.

För Tika Sevón Liljegren är själva sången det centrala.

- Eftersom jag är sångerska så lyssnar jag nog lite extra med det örat. Sen ser jag också lite på hur de går igenom hela processen.

Årets MGP-jury Juryn Bild: Yle / Jaakko Vuorenmaa

Årets finalister var i tur och ordning Ida MM från Helsingfors med låten ”Disco”, Siri från Vasa med ”För mig", Ollie från Karleby med ”The World We Live In”, trion The L.A.W. från Åbo med ”För dig”, Milla från Vanda med ”Ljud”, Isabel från Vasa med "Jag är vad jag är”, duon No Wifi från Närpes med ”Online”, duon Valter & Asta från Vasa med ”Jag klarar mig själv”, Wilma från Åbo med ”Mardrömmar" och avslutningsvis Walter från Ingå med ”Se alltid framåt”.

Bilder från finaldagen av MGP 2019

Under finalen fick vi, utöver deras finalbidrag, bland annat höra hur de tror att vår värld kommer att se ut i framtiden och vad de själv har för drömmar.

Massor av MGP-rutin hos programledarduon

MGP ordnades i år för trettonde gången i Finland och programledarduon bestod av Jonathan “Jontti” Granbacka och Märta Westerlund. Jontti axlade rollen som programledare första gången 2012 och börjar vara veteran i sammanhanget (vilket nog ingen missade under finalen :-).

Märta är troligtvis den som har störst erfarenhet eftersom hon både deltagit som finalist (2008), Jurymedlem (2018) och nu som programledare.

Till sin hjälp hade de MGP-reportern Tyra Wingren (15 år) som deltog som finalist i fjol.

Jontti & Märta under finaldagen av MGP 2019. Jontti & Märta Bild: Yle / Jaakko Vuorenmaa

Dansare, fjolårsvinnarna och akrobatik lyfte showen

Också i år fanns tio talangfulla dansare på scen för att ge extra krydda åt finalbidragen och som dessutom bjöd på ett fin show under röstningen. Dansarna var Alva Hindersson, Oliver Brandt, My Vauras, Bianca Huhtamäki, Minea Harrikari, Mira Lill, Daniel Wiksten, Benjamin Thorström, Nadya Mattsson samt Amelia Öström.

- Det är kul och så får man uppleva nya saker. Det här är min största show hittills i mitt liv och det känns häftigt att få vara med i det här, berättade Alva när tre av dansarna besökte Vega Lördag inför finalen.

Hon får medhåll av Nadya som dessutom tycker att sommaren MGP-läger var en riktig höjdare.

- Man haft så roligt och träffat nya människor och bara haft jättekiva med alla. Lägret var ett av de bästa lägren jag haft.

Årets gästartister under finalen var fjolårsvinnarna Moski & Zingo som framförde sin vinnarlåt "Dansa". Och när energin var på topp äntrade Anne och Minna Marjamäkifrån cirkusskolan Sorin Sirkus i Tammerfors scenen och bjöd på imponerande akrobatik.

