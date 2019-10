En källarvind i Kasnäs blev mysigt café - Ellen Järvinen är en av de eldsjälar som får små orter att blomstra

För några år sedan behövde Ellen Järvinen i Kasnäs ett sommarjobb. Morföräldrarna hade en lämplig potatiskällare och källarvinden rustades hastigt och lustigt upp och blev Café Källarvinden.

- För fem år sedan vid jultid började jag fundera på ett sommarjobb hemma i Kasnäs. På påsklovet bytte jag golv på källarvinden och satte in halvpanel och efter det gick allting snabbt, berättar Ellen Järvinen.

Veckan innan öppningen kom ett lass antika möbler och resten pusslades ihop av sådant Järvinen hittade på vindar och loppmarknader.

Tycker om att ordna evenemang

Efter gymnasiet började Järvinen studera vid Åbo Akademi. Först fysik och senare bytte hon till sociologi. Under studietiden drogs hon in i föreningslivet och märkte att det hon verkligen tyckte om att göra var att ordna olika evenemang.

Ellen Järvinen Ellen Järvinen häller upp vin i glas på dukade bord Bild: Maud Stolpe/Yle

- Jag funderade ganska länge på vad jag vill göra. Jag har alltid varit intresserad att jobba inom en kreativ bransch och efter att ha haft Källarvinden i tre år började jag leta efter lämpliga kurser, säger Järvinen.

Hon ville i alla fall inte lägga tre år på utbildningen och hittade en kurs på ett år i London. Den gav ett diplom i mat och vin och var i princip på samma nivå som kockutbildningen i Finland, men i hårdare takt.

Nordisk mat i Bangkok

Senaste vinter åkte Ellen Järvinen och hennes brittiska pojkvän för att jobba för en studiekompis från tiden i London.

- Hon hade besökt Källarvinden förra sommaren och tyckte att den var så mysig att hon ville öppna något liknande i centrala Bangkok. Så vi åkte dit efter julen och var där i sex månader, säger Järvinen.

Här var konceptet att göra mat i nordisk stil med thailändska råvaror och resultatet blev allt möjligt.

- Vi lagade sill på lokal fisk, som jag inte ens visste vad de var, vi gravade lax och gjorde alla möjliga smörgåsar. Vi hade brunch på dagarna och smakmeny på kvällarna. Vi använde mycket fermentering och picklade och allt var ganska så där new nordic som det heter.

Konceptet blev en hit bland lokalinvånarna och restaurangen fortsätter ännu i dag.

Ellen Järvinen med gäster Ellen Järvinen äter vid ett bord med gäster i Café Källarvinden Bild: Maud Stolpe/Yle

Från början byggde konceptet på Källarvinden mest på kaffe och kakor, men efter utbildningen i London är det mest salta smårätter i tapasform som gäller.

- Det roliga är att jag får göra vad jag vill och menyn planerar jag oftast samma dag som den serveras.

De senaste två somrarna har också pojkvännen jobbat på Källarvinden.

Från nos till svans

Ellen Järvinens matfilosofi kallas nose to tail alltså nos till svans och det betyder att så gott som allt från djur eller grönsaker tas till vara.

- Från grönsakerna använder vi allt från rot till blast och från djuren huvud, fötter och allt annat man kan ta tillvara så som inälvor, lever och njurar. Så kallad skräpfisk står också på menyn och den brukar jag ibland själv fiska. Eller så får jag den av mina morföräldrar som har varit yrkesfiskare, berättar Järvinen.

Så gott som alla råvaror är lokala eller åtminstone från Åboregionen. Det paret inte får tag på brukar de odla själva.

- Vi har haft ganska mycket olikfärgade morötter, olika sorters zucchini, mycket örter som sår sig själva över vintern, men också till exempel mangold, kål och rödbetor.

Ellen Järvinen Ellen Järvinen plockar örter i sin odling Bild: Maud Stolpe/Yle

Allt de odlar hinner inte bli klart under den korta sommarsäsongen, men under skördetiden gäller det att fermentera, lagra och lägga in, så det finns färdigt till nästa vår då Källarvinden slår upp dörrarna för sommaren.

På frågan vad fermentering betyder svarar Järvinen att det finns många olika sätt.

- Det är ett sätt att lagra mat. Vi använder mycket laktofermentering så att man saltar in maten och utan syre förvandlas den så att den blir lite sur som sauerkraut eller ryska saltgurkor. Vi använder metoden också för alla möjliga bär och grönsaker.

Det handlar om en gammal kunskap men som man nu för tiden tillämpar mer på nya, andra råvaror än förr - och gör det mera fritt.

Brexit har betydelse också i Kasnäs

Tankar kring brexit kan kanske verka långt från vardagen i Kasnäs, men i och med att Järvinens pojkvän är brittisk har det stor betydelse för hans möjligheter att bo och jobba i Finland.

- Just nu väntar vi bara på besked av något slag så att vi vet hur framtiden ska te sig.

Källarvinden är öppen bara under sommaren och nu gäller det att söka jobb över vintern.

- Antagligen blir det något i Helsingfors. Själv skulle jag helst jobba med något som har med vin att göra och han (pojkvännen) vill jobba i köket.

Café Källarvinden Hopplock av gamla möbler i Café Källarvinden i Kasnäs Bild: Maud Stolpe/Yle