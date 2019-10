Fjärde veckomenyn – Vegval

Vi har glädjen att presentera Vegvals veckomeny nummer 4, med era bästa vegetariska vardagsrecept.

Vi börjar med en variant på den klassiska soppan Crème Ninon som normalt görs på ärter (god också den). Här kommer den i en fräsch version gjord på groddar.

Pasta i olika former har ni skickat in i mängder. Vi väljer att bjuda på Erica Rönngårds bönpasta med broccoli, tomat och parmesan. Pasta gjord på bönor är Ericas bästa tips på hur du lätt får in proteiner i din mat då du äter vegetariskt.

Sari Pylsys gnocchi, alltså "potatispasta", serveras med valfri sås beroende på årstid. Här hittar du gnocchi också i en glutenfri variant.

Veckan fortsätter med en smakrik och enkel lökpaj som närmast påminner om fransk löksoppa i pajform - läckert.

Veckan avslutas med fredagens favoritmat. Anders vegetariska tacos med bönfyllning och bärsalsa! Alla våra Vegvalsrecept hittar du här. Vi hoppas det smakar!

Tack till Samuli Laurikainen, Erica Rönngård, Sari Pylsy och Mari Tiensuu för recepten.