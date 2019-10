Inga finländare till final på korta häcken – Nooralotta Neziri närmast med nytt årsbästa: ”Har all orsak att vara nöjd”

Det skulle ha krävts pangtider för att nå final på 100 meter häck. Den finländska trion stod igen för lyckade lopp – men hamnade ändå utanför finalen. Närmast var Nooralotta Neziri, som kom under 12,90 för första gången för säsongen.

Säsongen är över för Annimari Korte, Nooralotta Neziri och Reetta Hurske. VM-semifinalerna på 100 meter häck bjöd inte på några absoluta fullträffar av finländarna – men allt för dåligt gick det inte heller.

Annimari Korte klockade in 12,97 i den första semifinalen och kom i mål som sexa efter att ha stött på problem med häckrytmen. Nooralotta Neziri förbättrade sedan sitt årsbästa till 12,89 då hon slutade femma i den andra semin.

Reetta Hurske avslutade finländarnas dag med att klocka in 13,24 i ett lopp där hon fick hoppa över belgiskan Anne Zagre som föll strax före målrakan.

Men framför allt Nooralotta Neziri ska inte hänga läpp, konstaterar expertkommentator Otto Ylöstalo.

– Hon löpte klart bättre än i går. Den sista häcken blev lite misslyckad då hon kommer in i dålig ställning och förlorar tid. Men det är andra gången hon löpt under 13 sekunder i en stortävling så hon har all orsak att vara nöjd, säger Ylöstalo.

12,65 skulle ha krävts för att ta en plats i finalen.

