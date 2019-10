Kolumn: Ljudkänsliga grannar ett hot mot en levande innerstad

Vad händer i en stad när musikscenerna och de högljudda klubbarna tvingas stänga på grund av klagomål från grannar? Den svenska ”klubbdöden” borde skicka varningssignaler också till musikälskare i den finländska huvudstaden, skriver Anna Lillkung.

I början av september gick svenska artisten Josefine ”Little Jinder” Jinder runt med färggranna lappar som hon klistrade fast på dörrar till diverse bostadshus på Södermalm i centrala Stockholm.

Lapparna var adresserade ”Kära grannar”. På dem vädjade Jinder till de boende på Södermalm om att förlåta hennes inplanerade ”fest” med 1500 inbjudna, nämligen hennes konsert på utomhusscenen Mosebacketerrassen.

Jinders lappar var ett skämt och säkert även PR för den egna konserten.

Samtidigt handlade det om en verklig och tragisk utveckling i Stockholm. Under en kort period har flera medelstora musikscener och nattklubbar fått stänga eller hotas av stängning på grund av bland annat klagomål från grannar om ljudnivåerna.