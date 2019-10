Människor är nyfikna på ondskan - deckarförfattaren Arne Dahl vill skriva om de ultimata brotten

Berättar om journalistyrket i programserien En önskan.

Den erkände journalisten Kari Lumikero har jobbat flera årtionden som utrikeskorrespondent. I programmet En önskan berättar han bland annat hur journalistyrket har förändrats och om krävande journalistiska uppdrag han haft under åren. Under sin karriär har han rapporterat från flera krisdrabbade områden. Han var bland annat den första finska tv-reportern på plats i Thailand under tsunamikatastrofen år 2004.