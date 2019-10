Norrena & Frantz: När du vill lämna din partner men är för fattig för att leva ensam - vad göra?

Testaa, kärsitkö sinä aineellisesta puutteesta.

On maamme köyhä, siksi jää, lauletaan jo Maamme-laulussa. Laulun sanat eivät kuitenkaan 2010-luvun Suomessa pidä kovin hyvin paikkaansa, sillä useimmilla suomalaisilla on korkeampi elintaso kuin ennen ja menestymme myös kansainvälisissä vertailuissa. Totuus on kuitenkin monimutkaisempi, mistä kertovat esimerkiksi pitenevät leipäjonot. Millaista siis on suomalainen köyhyys 2010-luvun loppupuolella?