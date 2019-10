Prisbelönade journalisten Kari Lumikero har rapporterat från flera krisdrabbade områden

Den erkände journalisten Kari Lumikero har jobbat flera årtionden som utrikeskorrespondent. I programmet En önskan berättar han bland annat hur journalistyrket har förändrats och om krävande journalistiska uppdrag han haft under åren. Under sin karriär har han rapporterat från flera krisdrabbade områden. Han var bland annat den första finska tv-reportern på plats i Thailand under tsunamikatastrofen år 2004.

- Äpplet faller inte långt från trädet. Din pappa var också journalist och reporter, säger programledaren Ira Hammermann till Kari Lumikero som gästar samtalsprogrammet En önskan.

Familjen Lumikero bodde på 50-talet i Vasa och Karis pappa jobbade som reporter på tidningen Ilkka. Som liten pojke fick Kari ofta följa med på pappans på uppdrag.

- Det var otroligt intressant att följa med honom i hans arbete. Min pappa hade samma sjukdom som jag, att det är nyheterna som gör livet! Man måste få berätta dem, annars blir man sjuk.

Den benägenheten hade Kari redan som barn. “Absolut inte ett ord om detta till grannarna” sa Karis mamma, men efter 15 minuter visste hela byn.

- Men jag har alltid uppriktigt sökt sanningen genom mitt yrke, säger Kari som dels har förståelse för att journalister blir kritiserade.

- Fake news fanns inte på 60-talet. Man försökte verkligen ta redan på vad som var sant.

Karriären började på radio

Kari började sin karriär som radioreporter men gick sedan över till att arbeta främst med tv. 1986 började han jobba på MTV och då blev han också ett känt ansikte för allmänheten.

Kari blev utnämnd till Skandinavienkorrespondent 1986. Han blev stationerad i Stockholm och pendlade mellan de olika nordiska länderna och fick en ganska hektisk start som korrespondent då mordet på Olof Palme skedde samma år.

- Det hade inträffat två månder innan jag började och jag fick nog ganska mycket jobb med det. Om du frågar mig vem som mördade Olof Palme så har jag nog en åsikt, säger Kari som var var väldigt insatt i nyheterna och rapporteringen kring Palmemordet.

Kari Lumikero (till höger) tillsammans med fotografen Åke Borglund på journalistiskt uppdrag på Grönland. Åke Borglund och Kari Lumikero. Bild: Privat

Rapporter från flera krisdrabbade områden

Kari rapporterade år 1994 om Estoniaolyckan och tio år senare från tsunamikatastrofen. Kring Estoniaolyckan intervjuade Kari två av de överlevande då de ännu var på sjukhus i Åbo, dit de överlevande fördes för vård. Det var en chaufför och en däcksman. Ännu idag väcker minnena starka känslor hos Kari.

- Jag hade ca 3-4 minuter på mig att ställa frågor. De berättade exakt vad som hände, att det var slagsida och sist och slutligen vändes skeppet upp och ner. Och om dödskampen som varade i nästan en timme.

Kari ansåg att intervjun var en världsnyhet som bör publiceras.

- Jag vet inte om det var fult gjort men jag tänkte att vi måste få någon av de som överlevde att berätta med egna ord vad som egentligen hände den där natten ute på havet, säger Kari som i efterhand fick utstå en del kritik över sitt sätt att rapportera.

Den första finska tv-reportern på plats i Thailand under tsunamikatastrofen år 2004

- Jag hörde tidigt på morgonen i radio att något sådant hade hänt och jag förstod direkt att det var mycket värre än vad man kunde tänka sig.

Sedan ringde Kari sina chefer Merja Ylä-Anttila och Tapani Pohjala som direkt tog beslut om att han skulle åka. Det var annandag jul och Kari skulle ha släkten på julmiddag.

- De finska överlevarna i Khao Lak kände igen mig från tv och jag blev deras stödmänniska. Jag var inte den som sprang efter dem utan dom kom fram till mig. Jag har träffat många av de här människorna efteråt och ingen av dem har sagt till mig att jag gjorde fel när jag intervjuade dem.

Kari fyllde 70 år på våren 2019 och han är nu aktuell med boken Uutsimies, där han samlat sina memoarer.

Kari Lumikero är aktuell med boken Uutismies. Kari Lumikero står utomhus och ler rakt in i kameran. Bild: Privat