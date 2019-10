Ett tiotal EU-länder beredda att delta i frivillig migrationspakt – men gemensam linje i asylpolitiken låter vänta på sig

Finlands inrikesminister Maria Ohisalo fungerade som ordförande som mötet i Luxemburg. Bredvid henne från vänster Litauens minister Rita Tamasuniene och Slovakiens minister Denisa Sakova. From left to right: Ms Maria OHISALO, Finnish Minister for the Interior; Ms Rita TAMAŠUNIENĖ, Lithuanian Minister of the Interior; Ms Denisa SAKOVA, Slovak Minister for the Interior. Bild: European union