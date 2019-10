Man styrde stulen långtradare in i bilkö - flera skadade i tyska Limburg

I den Tyska staden Limburg har 16 personer skadats efter att en långtradare krockat med bilar som stod i kö vid rött ljus, uppenbarligen med avsikt.

Det var sent på måndagseftermiddagen som en man i 30-års åldern slet upp förardörren till en långtradare i centrum av Limburg, stirrade på chauffören och slet ut honom ut förarhytten.

- Jag frågade vad han ville, men han sa inget, vittnar chauffören i tysk media.

En stund efter att ha kapat långtradaren styrde 30-åringen in den i en bilkö vid ett trafikljus nära stadens järnvägsstation. Nio personbilar var inblandade i kraschen.

Bilarna tryckets ihop med följden att flera människor skadades och fördes till sjukhus. Enligt rapporter ska antalet skadade vara 16 och en av dem svårt skadad.

Dessutom skadades förövaren själv. Han greps av polis.

Händelsen föranledde ett omfattande polispådrag i centrala Limburg. Det blåstes av lite senare.

Polisen varnar för spekulationer kring dådet

Polisen har hittills sagt att det är för tidigt att säga något om mannens motiv till dådet.

- Utredningen med vittnesförhör pågår, säger man vid polisen.

Myndigheterna har använt sig av social media för att lägga band på ryktesspridning kring fallet.

- Vi utesluter inget, men vi uppmanar er att inte ta del i spekulationer, skrev den regionala polisen på Twitter.

Vittnen: Förövaren talade arabiska

Tyskland har under de senaste åren drabbats av flera terrorattacker riktade mot allmänheten, den värsta i Berlin år 2016 då en man körde in en långtradare på en julmarknad. IS tog på sig skulden för den attacken.

Efter måndagens händelse i Limburg citerar tyska medier ögonvittnen som efter kraschen säger sig ha hört att förövaren talade arabiska.

Polisen har inte bekräftat uppgiften.

Källa: AFP