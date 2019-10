Vaccinationstvång får inget stöd bland österbottniska riksdagsledamöter

En del av valkretsens riksdagsledamöter besökte Yle Österbotten i Vasa i somras. Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml). Bild: Yle/Markus Bergfors