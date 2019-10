Biotic Engine tröttnade på att spela Led Zeppelin-covers och började göra egen musik

Biotic Engine utmanar på Vegatoppen med låten We can almost touch. Biotic Engine uppträder på Krombirock.

Ett helt nytt band med influenser av 60- och 70-talsrock äntrar den finlandssvenska musikscenen. Biotic Engine utmanar på Vegatoppen med låten We can almost touch.

Biotic Engine startade sin resa i slutet av 2018 och består av Thomas Nylund, Jakob Drycksbäck, Andreas Långbacka och Rasmus Dahlvik.

Alla fyra medlemmar har sin egna musikaliska historia och de har känt varandra länge.

Nylund och Drycksbäck går längst tillbaka och har känt varandra sedan dagis, men det här är första gången de musicerar tillsammans.

Det här är Biotic Engine Biotic Engine består av: Jakob Drycksbäck: Sång

Rasmus Dahlvik: Trummor

Andreas Långbacka: Bas

Thomas Nylund(A.k.a Styrox): Gitarr Bandet grundades i slutet av 2018.



Samtliga medlemmar är hemma från eller har rötter i Terjärv.



Planerar att snart komma ut med sitt första album.



Utmanar på Vegatoppen med låten We can almost touch.

Bakgrund i olika genrer

Nylund har tidigare producerat egen elektronisk musik och uppträtt på diverse festivaler både utomlands och i Finland.

– Jag blev nästan utbränd av att göra så mycket musik. Jag gjorde en EP med fyra låtar som tog nästan två år att göra färdig, berättar Nylund.

Drycksbäck har spelat i band förut och har tagit med sig lärdom därifrån.

Grundtanken var att Biotic Engine skulle vara ett band som spelar Led Zeppelins låtar, men det gick över ganska fort.

– Vi blev ganska snabbt trötta på att spela Led Zeppelin-covers och började skriva egen musik.

Biotic Engine uppträder på Krombirock. Bandet Biotic Engine uppträder på scenen.

Influenser från 60- och 70-talet

Både Nylund och Drycksbäck är uppvuxna med musik från 60- och 70-talet och musiken som Biotic Engine skriver har starka influenser från den tiden.

De beskriver sin musik som alternativ rock med lite retroelement.

– Vi försöker göra musik som vi själva gillar att spela. Om sedan andra tycker om det är det en positiv bieffekt.

Biotic Engine ska fortsätta jobba hårt

Alla fyra medlemmarna ser ljust på framtiden och vill fortsätta göra musik tillsammans.

Nylund berättar att de redan har 45 minuter material som de delvis har spelat in. Planen är att det ska bli ett helt album.

– Exakt när det blir färdigt vågar jag inte lova. Vi vill ju att det ska vara bra också, berättar Nylund.

Var Biotic Engine kommer att befinna sig om fem år har de svårt att förutspå, men de hoppas att de kan fortsätta göra spelningar och banda in material.

– Kortfattat ska vi work hard och kick ass, inflikar Nylund.

Utmanar på Vegatoppen

Biotic Engine utmanar nu på Vegatoppen med låten We can almost touch.

Drycksbäck, som har skrivit låten, berättar att det är en energisk, ganska snabb rocklåt med lite influenser från surfmusik.

– Den handlar om att separera från en person och hur frustrerad man kan bli i sådana situationer, berättar Drycksbäck.

Du kan rösta på låten här.