Breaking Bad-filmen El Camino har premiär på fredag. Vad förväntar vi oss av Jesse Pinkmans liv på rymmen?

På fredag får den hyllade serien Breaking Bad en fortsättning med filmen El Camino. Det blir knappast det sista vi ser av seriens värld men Jesse Pinkmans berättelse lär få en värdig avslutning. Vi drar oss till minnes vad som gjorde Breaking Bad till årtiondets succé.

På fredag har filmen El Camino premiär. Filmen är en uppföljare till succéserien Breaking Bad som under fem säsonger byggde upp en hängiven och världsomspännande publik.

Berättelsen om kemiläraren Walter White (Bryan Cranston) som blev knarkbaron och hans kumpan Jesse Pinkman (Aaron Paul) nådde sin storartade final 2013 men lämnade fansen med en kraftig aptit efter mera.

Breaking Bad har redan ynglat av sig i den rosade spin off-serien Better Call Saul samt i en spanskspråkig version, Metástasis, som utspelar sig i Bogotá i Colombia men vars handling i övrigt är mycket trogen ursprungsserien.

Better Call Saul berättar historien om den skrupelfrie advokaten Jimmy McGill innan han blev Walter Whites advokat under namnet Saul Goodman. Juristen Jimmy McGill (Bob Odenkirk) sitter i en veterinärs väntrum med en vattenfylld plastpåse med en guldfisk simnmande inuti. Bild: Michele K.Short

Men fansens hunger är fortfarande inte tillfredsställd och ännu finns det lösa trådar att följa upp. Medan Walter Whites historia blev så gott som slutgiltigt behandlad så lämnades Jesse Pinkmans öde öppet.

Livet börjar utanför lagen

I inledningen av Breaking Bad får den hunsade kemiläraren Walter White en cancerdiagnos som ruskar upp honom ur hans resignerade bitterhet.

Han börjar tillverka metamfetamin för att sjukdomen inte ska ruinera hans familj. På grund av hans avancerade kemikunskaper blir knarket han tillverkar av mycket högre kvalitet än någon annan produkt ute på gatorna.

Mitt under näsan på familj och vänner i det stressade förortslivet hittar Walter sin livsgnista i att göra det som seriens titel anspelar på. ”Breaking bad” är ett sydstatsuttryck för att släppa sig vild och ge sig in på brottets bana.

Hoppet om liv i frihet

Under seriens lopp utvecklas förhållandet mellan den purunga småbrottslingen Jesse Pinkman och hans före detta kemilärare Walter White till en infernaliskt tät väv av ömsesidigt beroende, ödesgemenskap och misstänksamhet.

Från första stund är det något skört och sårbart över Pinkman då han försöker spela en tuff buse på fel sida av lagen.

Jesse Pinkman (Aaron Paul) och Walter White (Bryan Cranston) blev omaka brottskumpaner i Breaking Bad. Jesse Pinkman och Walter White i gula overaller Bild: High Bridge Entertainment

Å ena sidan är Walter den första som ger Jesse en chans och tror på honom (bakom sin förmyndande ton). Men å andra sidan blir Jesse på många sätt ett oskyldigt offer som sugs med i Walters vansinnesprojekt.

El Camino beskriver nu Jesses kamp för frihet som självständig varelse bortom Walters inflytande

Vilda västern i ny tappning

Breaking Bads enorma popularitet är knappast slumpmässig utan representerar seriens position som föregångare inom de streamade TV-seriernas sträcktittarvänliga genre.

Handlingen berättas med ett utsökt långt perspektiv där misstankar och groll mellan kumpaner och släkt får gro i säsonger tills konflikterna väller fram i hektiska urladdningar.

Även seriens omgivning i Albuquerque, New Mexico är kraftfull.

Den utspelar sig i de torra öknarna längs gränsen mot Mexico i vidsträckta industriområden, vardagliga parkeringsplatser, snabbköp, snabbmatshak och förslummade villaförorter.

Spänningen sjuder i de vardagliga miljöerna. Jesse Pinkman (Aaron Paul) står i ett vardagligt kök med en stressad och oroad min. Bild: © 2018 Vinton Productions. All rights reserved.

Det charmlösa landskapet befolkas av människor som befinner sig på ett brant sluttande plan ner mot brottslighet och ondska. De lever ett parallellt liv bredvid den skamfilade vardag som känns så igenkännbar för åskådaren.

Miljön laddas av aningarna om vad som kan dölja sig bakom de oansenliga fasaderna.

Vad som helst kan gömmas undan i dessa anonyma landskap. Runt städerna sträcker oändliga ödemarker ut sig där kroppar kan begravas i den torra jorden.

Serien hamnar i samma estetiska tradition som Cormac McCarthys gränsmarksroman No Country For Old Men, en nihilistisk nyvästern späckad med droghandel, pengar och blod.

Jesse på rymmen

Filmmakarna har varit ovanligt förtegna om handlingen. Som promotionsmaterial har de bara givit ut två sparsamma trailersoch för ovanlighetens skull en musikvideo.

Låten Enchanted av Chloe X Halle spelar till ett montage ur serien som påminner oss om allt som Jesse Pinkman genomlidit.

För de hängivna fansen har detta räckt mer än väl för att väcka intresset.

En enkel selfie av Aaron Paul på Instagram med hälsningen ”Hello, old friend”, var nog för att väcka en storm av spekulationer om Walter Whites möjliga återkomst i El Camino.

I El Camino är Jesse Pinkmans gamla brottskumpaner osäkra på om de vågar hjälpa honom. Två män med ovårdade kläder i ett dunkelt vardagsrum ser frågande mot någon bakom ett bord.

Förväntningarna på filmen givetvis skyhöga

Trailern lägger fokus på Jesses desperata tillvaro på rymmen undan lagen. Han är ärrad, smusig och efterlyst, men fortsättningsvis vid liv och med en obruten vilja att överleva och försona sig med sitt förflutna.

Man kan anta att filmen kommer bjuda på mer av den spänning och de desperata utspel som drev serien framåt.

Men en av seriens absoluta styrkor var det fascinerande persongalleriet med sidokaraktärer som den komiska skojaradvokaten Saul Goodman (Bob Odenkirk) eller den buttra torpeden Mike (Jonathan Banks) med sin skrämmande fallenhet för problemlösning.

Förhoppningsvis tar filmen tillvara också dessa aspekter som gjorde serien så minnesvärd. Annars löper filmen risken att bli en alltför allvarstyngd och enkelspårig historia om Jesses flykt undan ordningsmakten.

El Camino har premiär kl 10.00 finsk tid på strömningstjänsten Netflix.