Finland lekte fotboll i EM-kvalet – krossade Malta och leder gruppen inför tunga matchen mot Danmark

Bild: All Over Press

Benjamin Källman (längst till höger) gjorde mål igen. Benjamin Källman firar i U21-landslaget. Bild: All Over Press

En enkel seger, utvilade nyckelspelare och ett läckert utgångsläge inför den vägvisande kvalmatchen mot Danmark. Det mesta gick helrätt för U21-landslaget mot Malta.

Malta skulle inte få vara ett hinder – och de var aldrig nära att skaka Finland i U21-landslagets EM-kval. Finland fortsatte sin starka start på kvalet och vann klart i Åbo.

Segersiffrorna skrevs 4–0, men Finland hade bud på mycket mer.

Det tog drygt tjugo minuter för Finland att få hål på gästerna, men när nollan sprack så tog det inte länge innan det var klappat och klart. Under några riktigt vassa minuter gick Finland ifrån till 3–0.

Jasin Assehnoun prickade in 1–0, Benjamin Källman nickade in 2–0 och till slut hjälpte Maltas målvakt Andreas Vella till rejält när han gav Finland det tredje målet. Vella kom ut helt galet på ett inlägg och fumlade in bollen i eget mål.

Leder gruppen

På en knapp kvart var det avgjort – och det gav Finlands förbundskapten Juha Malinen möjligheten att spara spelare i andra halvlek. Nyckelspelare som Källman, Aapo Halme, Kaan Kairinen och Lucas Lingman byttes ut.

Trots det ökade Finland på till 4–0. Onni Valakari dunkade in sitt tredje mål i kvalspelet.

Finland lekte fotboll och står på sju poäng efter tre matcher. Samtidigt som Finland slog Malta enkelt vann Danmark mot Nordirland. Danskarna var lite illa ute i Ålborg, men ett sent mål räddade hemmasegern.

På måndag möts Finland och Danmark i Björneborg. Efter två vinster och ett kryss i de tre första kvalmatcherna går Finland in i den drabbningen som tabelletta. Danmark är tvåa på sex poäng.

EM-kval i fotboll, grupp 8:

Finland–Malta 4–0 (3–0)

Mål: 1–0 Jasin Assehnoun, 2–0 Benjamin Källman, 3–0 självmål, 4–0 Onni Valakari.

Finlands laguppställning (3–5–2): William Jääskeläinen (mv) – Joonas Sundman, Juhani Pikkarainen, Aapo Halme (56 min Jonas Häkkinen) – Jasin Assehnoun (80 min Enoch Banza), Kaan Kairinen (70 min Jaakko Oksanen), Lucas Lingman (70 min Saku Ylätupa), Mikael Soisalo, Miko Virtanen – Benjamin Källman (56 min Eetu Vertainen), Onni Valakari.