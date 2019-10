Lås in din telefon och ladda den medan du besöker Raseborg - staden vill få EU-pengar för obemannade laddningsstationer

Raseborg planerar tre obemannade laddningsstationer för mobiltelefoner för båtturister. För att få pengar för stationerna planerar staden gå med i ett EU-projekt.

En annan motivering är att staden vill lära sig mer om hur man håvar in EU-pengar.

Pier logistics and innovative access to goods and services - eller på svenska ungefär: logistik på bryggor och nya sätt att göra varor och tjänster tillgängliga.

Så heter ett EU-finansierat projekt där Raseborg nu vill haka på för att erbjuda båtturister lite bättre service. EU kan betala 75 procent av kostnaderna.

Lappar på när servicen är stängd

Småbåtshamnarna i Raseborg används flitigt under sommaren. Men servicen är inte öppen dygnet runt.

Ibland uppstår problem om turisten vill söka information om staden men telefonens eller pekplattans batteri är tomt och det inte finns någonstans man kan ladda dem.

Staden vill därför utveckla obemannade servicepunkter "där användaren kan sitta ner en stund och ladda sina elektroniska och mentala batterier".

Förutom att köpa tågbiljetter kan det också bli möjligt att ladda telefonen på Ekenäs järnvägsstation. Biljettautomaten på Ekenäs tågstation. Bild: Yle/Marica Hildén

Pausplatserna kunde vara försedda med solpaneler och batterier, samt små skåp där telefon kan låsas in och laddas medan ägaren besöker gästhamnen och använder sig av de lokala tjänsterna.

De nya servicepunkterna planeras i första hand för båtturister men också paddlare och cykelturister kan ha nytta av dem.

Staden vill därför att det också ska finnas möjlighet att ladda elcykeln vid hamnarnas servicestationer.

Målet är att laddningsstationerna blir informationspunkter som hjälper turisterna hitta de lokala pärlorna i området och får dem att förlänga sin vistelse.

Två stationer på Skåldö, en i Ekenäs centrum

Staden hoppas kunna bygga tre obemannade servicepunkter, två på Skåldö och en på järnvägsstationen i Ekenäs.

Kostnaderna i Raseborg uppskattas till 180 000 euro.

Av det utgör materialet 70 000, planeringen, koordineringen och marknadsföringen 70 000 och byggandet 40 000. I och med att EU står för 75 procent, blir stadens andel 45 000 euro.

Stockholm håller i trådarna

De övriga kommunerna som ska delta i samma projekt är Kimitoön, Pargas och Stockholm. Stockholm är tänkt som huvudpartner. Vad projektet kostar för deras del är ännu inte klart.

Ansökningen till finansieringsprogrammet Interreg Central Baltic måste hur som helst lämnas in senast i mitten av oktober.

Det finns pengar att hämta - Raseborg vill lära sig mer om EU-finansiering

Raseborg önskar med hjälp av det här projektet också lära sig för framtiden.

Det handlar om att få kunskap i hur EU-projekt förverkligas, bygga upp ett färdigt nätverk för nästa finansieringsperiod som börjar 2022 och därmed kunna planera större projekt och mer EU-pengar till Raseborg.

Stadsstyrelsen beslutade i måndags att Raseborg deltar i ansökningen av EU-projektpengar för tre obemannade laddningsstationer.