Morgonkollen: Turkiska markstyrkor har gått in i Syrien, barn drabbas hårt av fattigdom och Nobelpriset i litteratur delas ut

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Turkiska markstyrkor har under natten gått in i de kurdiska områdena i nordöstra Syrien. Enligt Syriska människorättsobservatoriet har minst 15 personer dödats - merparten av offren rapporteras vara civila.

Finland stoppar all vapenexport till Turkiet och fördömer attacken.

Barn och unga drabbas hårt av att vi i dag ser fattigdom som någonting avvikande. Med fattigdom följer förutom dålig ekonomi också att man utesluts ur sociala sammanhang vilket gör att fattigdom blir något "konstigt", säger Mikael Nygård som är professor i socialpolitik.

I dag blir det klart vem som får Nobelpriset i litteratur. Priset delas ut både för år 2018 och för år 2019. Följ vår direktsända webbstudio med start klockan 13.40.

Många mjölk- och köttproducenter tycker det är bra att det finns köttfria alternativ på marknaden, men vill fortsätta producera utan att få skulden för klimatförändringen. "Inte räddar man världen med mjölkfria alternativ", säger mjölkbonden Johan Wasström i Svartå.

De nya trafikkamerorna på riksväg 6 har lett till flera nära ögat-situationer då många tvärbromsar när de får syn på kameran. Med kamerorna kan polisen också se ifall fartsyndaren använder säkerhetsbältet.

Helsingfors tingsrätt inleder i dag behandlingen av en sexualbrottshärvan i Degerö i Helsingfors. Den 60-åriga mannen som kallades "Eno" bland de unga åtalas bland annat för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

I dag blir vädret halvklart till mulet och det förekommer regnskurar. I norr kan nederbörden vara snöblandat regn.

Dagens högsta temperatur är i landets södra och mellersta delar mellan +5 och +9 grader, i norr mellan +1 och +5 grader. Svag vind.