Tv-version av finlandssvenska Daniel Hjort spelades in på Åbo slott 1962 - nu visas den på Yle Arenan

De var rätt unga, regissören Carl Mesterton 32 och skådespelaren Algot Böstman 27 år, då de satte igång med inspelningen av “Daniel Hjort” på Åbo slott sommaren 1962. Idag är de inne på 90 år i november respektive fyllda 84 och ser tillbaka på projektet.

- Ett stycke teaterhistoria kan man nog kalla det, säger Böstman.

Vi träffas hemma hos Carl Mesterton i Brunakärr i Helsingfors. Till ljudet av kaffekoppsklirr och med smaken av frun Anna-Lisas goda laxsmörgåsar på tungan minns männen det som för dem var en av de första stora produktionerna i deras karriärer.

Pompa och ståt anno 1599/ 1962. daniel hjort filmen 1962

Daniel Hjort var en pampig uppsättning, men ändå inte befriad från jordnära tokigheter.

- Jag minns en scen som Gundel Henriksson och jag spelade in med en häst. Mitt under tagningen började den pinka och det skvätte rejält på oss. Vi försökte hålla oss för skratt men det gick bara inte. Vi var tvungna att börja om, skrattar Algot Böstman.

Algot Böstman och Gundel Henrikson tillsammans med en nu inte längre nödig häst. Daniel Hjort.

Carl Mesterton och Algot Böstman har många anekdoter om inspelningssommaren 1962. carl mesterton och algot böstman Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Finlandssvensk historia - på flera sätt

Själva pjäsen, berättelsen om den unga rotlösa Daniel Hjort bosatt på Åbo slott i dåtida Sverige år 1599 (läs mer om historien här), skrevs av åbobon Josef Julius Wecksell år 1862. Samma år uruppfördes den på det som idag är Svenska teatern i Helsingfors. Wecksell var en 24-årig lovande diktare och skribent, men med vacklande psykiska hälsa. Några år senare blev han intagen på Lappvikens sjukhus och aldrig mer utskriven.

Som tv-teater är Daniel Hjort samtidigt en bit finlandssvensk tv-historia.

Året innan Carl Mesterton började på Rundradion. Tavlan pryder idag väggen i en korridor på Yle. Rundradions område 1956

Cirka hundra år senare satt Rundradions tv-avdelning och funderade på nästa steg i produktionen. Bara några år innan, 1957, hade tv-sändningarna inletts i Fredriksberg, nuvarande Böle. Några tiotal personer hade hört till den inledande personalstyrkan och en av dem var den då 27 år gamla Carl Mesterton med en tidigare bakgrund som skådespelare på Svenska teatern.

Carl Mesterton (i mitten) i samband med en annan dramainspelning på Rundradion i december 1959. Till vänster Erik Gustafsson och till höger Henake Schubak. Carl Mesterton i mitten.

1962 var det precis 100 år sen uruppförandet av Wecksells pjäs och det jubileet var en av orsakerna till att den valdes som tv-teaterprojekt. Det var samtidigt det allra första tv-teatersamarbetet inom Nordvision, som några år innan, 1959, gemensamt grundats av de nordiska public servicebolagen.

Carl Mesterton fick uppdraget att bearbeta och regissera och Algot Böstman att spela huvudrollen.

Det stod klart att det här skulle bli stort, med mängder av skådespelare och statister, tidsenliga 1500-talsdräkter och med inspelning på Åbo slott.

För 500 år sen. Eller 57. I förgrunden Gundel Henrikson som Katri. daniel hjort. Gundel henriksson.

För skådespelarna var det ett krävande projekt minns Algot Böstman.

- Jag hade fullt upp med att koncentrera mig på min roll och hann inte tänka på det runt omkring. Allt med kameror var dessutom så nytt. De var faktiskt lite skrämmande.

Algot Böstman nu och 1962. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Hetsig inspelningstakt

En dryg vecka hade man på sig att spela in scenerna på Åbo slott som, förutom vissa inomhusscener inspelade i studio i Helsingfors, utgjorde huvudparten av det två timmar långa dramat. Replikerna gick på vers, precis som i originalpjäsen. Det var en stor mängd text en skådespelare skulle lära sig.

Den krävande texten gjorde att folk ibland kom av sig.

- Jag minns hur en skådespelare hakade upp sig vid ett visst ställe några gånger. Då han glömde sin replik svängde han huvudet till sidan och tittade frågande på scriptan som gav repliken. Vi tog om det några gånger men till sist löste vi det så att jag efteråt lade in ett ljud precis där, så att det såg ut som om han lyssnade efter det, ler Mesterton.

Yngre och äldre skådespelare med olika röstteknik. ur tv-filmen daniel hjort

Före 1960-talet lärde sig skådespelare att tala med bärande stämma på teaterscenen. Det fanns inga mikrofoner. Då de spelade i ett tv-drama gjorde de på samma sätt.

- Jag försökte lära dem att inte "tuta ut", men det förekommer nog här. Yngre skådespelare hade lättare att ta till sig en ny stil än de äldre, minns Carl Mesterton.

Algot Böstman som Daniel Hjort till höger. Ur filmen Daniel Hjort

Tekniska begränsningar

Vid inspelningen användes två tv-kameror samt en 35mm:s filmkamera. Bilderna som tv-kamerorna spelade in kunde inte klippas utan man var tvungen att spela in hela scener på en gång. De bilderna skickades samtidigt som de spelades in via länk till Helsingfors där de bandades. Allt det här kunde dessutom bara göras en viss tid på dagen.

- En skådespelare fick på förhand instruktioner precis om hur de skulle röra sig och var de skulle stå i en scen, beskriver Carl Mesterton.

Algot Böstman som Daniel Hjort och Sara Arnia som Sigrid Stålarm. filmen daniel hjort 1962

Skådespelarna gjorde alltså sina prestationer mer eller mindre som direktsändning. Omtagningar skulle om möjligt undvikas.

- Vi skådespelare hade heller ingen möjlighet att titta på det vi spelade in. Ingen chans att korrigera saker som eventuellt inte passade i bild, minns Böstman.

Med filmkameran man hade kunde man filma också kortare sekvenser, men inte heller de bilderna kunde ses på plats.

Större delen av dramat utgörs av dialoger, men mot andra halvan av filmen blir det såväl sång som krig med smällande kanoner utanför slottet. - Kanonerna var gjorda av papp. En av dem exploderade helt och hållet, minns Carl Mesterton. kanoner

För att genomföra inspelningen på Åbo slott behövdes all slags hjälpredor.

- Jag minns hur rekvisitören Tuukka Soitso frågade mig hur många hjälpredor jag behövde till följande dag. Jag sa tre till fyra stycken. Han hörde fel och skaffade fram kring trettio personer, ler Mesterton.

Trots det blev det långa dagar.

- 20 timmar per dygn den veckan.

Det fanns många utmaningar i projektet för 57 år sen. carl Mesterton Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Böstman nickar.

- Jo jag minns hur min fru ringde och väckte mig dagen efter att inspelningarna i Åbo var klara. Efter en titt på klockan undrade jag varför hon ringer sju på morgonen? Men den var sju på kvällen och jag hade sovit mig igenom hela nästa dag! Då först märkte jag hur trött jag hade varit, minns Böstman.

I slutscenerna framför slottet deltog en stor mängd skådespelare. ur daniel Hjort

Nypremiär

Varken Böstman eller Mesterton har sett filmen sedan den sändes av Yle i september 1962. Den har nämligen aldrig gått i repris i Finland, även om den i tiderna visades i de andra nordiska länderna inom ramen för det nämnda Nordvision-samarbetet.

Det blir alltså ett återseende efter hela 57 år. Som väcker känslor.

- Jag var imponerad över din insats, säger Böstman och riktar sig till sin regissör Mesterton.

Och tillägger:

- Det var många aha-upplevelser. Speciellt det att se kolleger som nu är döda. Man fick nästan en chock. Otroligt.

Algot Böstman fick efter tv-versionen också spela Daniel Hjort på Svenska teatern. Därefter har han jobbat vidare som skådespelare.

Carl Mesterton fortsatte med att regissera på Yle. Över 30 år som anställd och cirka 700 produktioner senare fortsatte han ytterligare i några decennier som frilansande regissör.

Som frilansande regissör jobbade Carl Mesterton bland annat med serier som Metsolat, Hovimäki och Kotikatu. carl mesterton Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Vad kan filmen Daniel Hjort ge dagens publik?

- Inte så hemskt mycket, säger Carl Mesterton torrt men med glimten i ögat.

- Den är för tung för folk idag. Den baserar sig ju väldigt långt på originalpjäsen.

- Och idag tycker folk säkert att den är lång, säger Algot Böstman.

- Men den är ett tidsdokument. Stor dramatik. Wecksell hade nog läst sina tyska författare, men framför allt Shakespeare och Hamlet, tillägger Böstman.

Carl Mesterton bygger på.

- Det är sällan man ser så här många finlandssvenska elitskådespelare i samma produktion. Vi hade egentligen alla skådespelare från Svenska teatern och Wasa teater och dessutom skådespelare från Sverige. Jag var nog överraskad av hur bra den ändå är! Om man jämför dagens teknik med det vi hade att tillgå så var vi nog duktiga.

- Jo, den är nog värd att ses idag, sammanfattar Algot Böstman.

