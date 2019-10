Så här bra är Breaking Bad-filmen – Vi totalspoilar El Camino!

Breaking Bad-filmen El Camino hade premiär för några timmar sedan på Netflix. Kulturredaktörerna Kia Svaetichin och Lasse Garoff har nyligen sett klart filmen och här är deras ofiltrerade första reaktioner som de utbytte i en chat. Obs, vi spoilar så gott som allt som händer, så vill du se filmen ska du göra det innan du läser denna text.

Vad är Breaking Bad? Breaking Bad är en amerikansk TV-serie som utspelar sig i Albaquerque, New Mexico. Den sändes i fem säsonger mellan 2008 och 2013. I serien diagnostiseras kemiläraren Walter White (Bryan Cranston) med lungcancer. För att ge sin fru och son ekonomisk trygghet använder han sina kemikunskaper till att börja tillverka metamfetamin tillsammans med sin tidigare elev Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Kia: Lasse! Jag är klar.

Lasse: Jag med. Nå? Vadtycktedu!!

K: Jestas. Jag tyckte den var usel!

L: Va, på riktigt?

K: Ps, jag är sedan otroligt kritisk till allt. Vad tyckte du?

L: Jag var totalt uppslukad från typ första scenen. SÅÅÅ bra!

El Camino, bra eller kass? Kulturredaktörernas åsikter går isär. En smutsig och ärrad Jesse Pinkman (spelad av Aaron Paul) kikar fram bakom en dörr. Bild: © 2019 Netflix

K: Vi är av olika åsikt. Den hade inte alls samma sug som Breaking Bad och gud så jag saknade Walter White!

L: Fast det kom ju en liten scen med honom och Jesse där på slutet.

K: Jo, då han var med fick filmen ett litet uppsving. Av misstag började pilotavsnittet till Breaking Bad spela upp direkt då El Camino tagit slut. Det var som två skilda världar.

L: Haha, jag började också titta på pilotavsnittet direkt efter att El Camino tog slut.

K: Men jag fattar inte alls poängen med den här filmen? Varför är den gjord?

L: Nå det är ju en grej att man vill se vad som händer med Jesse efter att serien är slut. Och lite kul är det ju att någon får ett lyckligt slut efter den där serien. Fast lite mjäkigt är det ju också. Jag gillade att Breaking Bad och Better Call Saul bara slutar dåligt för alla.

K: Jo. Problemet för mig är kanske att jag inte var så intresserad av vad som hände med honom. Walter var min hjälte och det spelar ingen roll vad som händer Jesse för han var en sådan ynklig sidokaraktär. Också här.

L: Haha, jag tyckte det är fint att han är en sån underdog hela tiden. Det är intressant för han måste hela tiden hitta på en massa knep för att alls klara sig. Men han är inte tillräckligt smart heller.

Kia Svaetichin saknar Walter White (Bryan Cranston) i den nya filmen El Camino. Lasse gillar att följa med betahannen Jesses (Aaron Paul) försök att klara sig på egen hand. Jesse Pinkman och Walter White i gula overaller Bild: High Bridge Entertainment

K: Helt för mjäkig och det är ingen vits med alla händelseförloppen. Jag satt bara och väntade på att filmen skulle börja. Sedan var den plötsligt slut.

L: Jaha på riktigt? Jag tyckte den var så medryckande för att den visar i flashbacks vad som hände med Jesse under fångenskapen och hur han klarar sig undan tack vare det han fått reda på. Och jag tyckte det var så häftigt att se vad han hade råkat ut för hos de där nynazisterna. Såååå obehagligt. Men jag fattar kanske hur du menar, den känns som en ganska liten story jämfört med hur episka alla händelseförlopp är i Breaking Bad.

K: Jag funderar att jag borde ha sett om slutet av Breaking Bad eller någon recap för att kunna involvera mig.

L: Åch, jag tänkte att jag måste börja se om hela serien nu.

K: Jag mindes inte riktigt vad som hände i slutet av serien. Det kom lite information under filmen i tillbakablickar men det var inte tillräckligt för att jag skulle bli intresserad.

Jag funderade till exempel länge på vem Todd var och hurdan han var i serien.

L: Åååå Todd var den djävligaste typen i hela serien. Han verkar ju hygglig på nåt vis, men så gör han alla de värsta sakerna. Han skjuter den där 10-åriga pojken på en cykel för att han ser dem stjäla kemikalier från det där tåget. Han ba ”I'm sorry”, och sen gör han de asigaste sakerna.

K: Jo please, ge några minnen åt mej. Men jag tänkte nog att filmen är gjord främst för fansen som har ett bra minne eller som nyss har sett om serien.

L: Nå säkert. Jag tror att ganska många seriösa fans har laddat upp inför filmen med att se om hela serien.

K: Men jag tycker att filmen borde kunna stå på egna ben. Den borde funka som en förlängning av serien MEN SAMTIDIGT funka som en egen film.

L: Jo det är sant, den här känns inte riktigt som en egen grej.

K: Det största problemet var att jag aldrig blev involverad i Jesse. Jag var aldrig rädd för att han skulle stryka med, bli avrättad eller dö i sin lilla bur. Jag är och förblir främst ett fan av Walter White.

L: Jag har alltid gillat Jesse. Just därför att han är en sån beta-male.

K: Jag blev faktiskt tårögd då Walter dök upp där i tillbakablicken på slutet.

L: Och Walter slutar aldrig vara hans kemilärare på ett vis. Han ska alltid föreslå att ”vad om du skulle gå på Hanken”.

😍 Fy vad jag skrattade där i slutet av den scenen.

K: Sedan väntade jag hela tiden på att det skulle hända något, typ att Jesse skulle se till pengarna skulle till Whites familj eller något men de skulle bara rädda hans vita skinn. Så jag blev mäkta besviken på slutet.

L: Nå Walter hade ju ordnat så att hans son skulle få en triljon när han börjar i college så vad behöver de nu Jesses futtiga tusenlappar till …

K: Var kommer det fram att Walter ger pengarna till sin son?

L: Det är helt på slutet av serien. Walter har en jättestor hög med pengar i dom där hans jätterika kompisars vardagsrum. Och så säger han åt dem att de måste donera alla de här pengarna åt Walter Jr. när det är dags för honom att börja studera. Annars låter han mörda dem från bortom graven.

K: Ahhh. Orsaken till mitt svala intresse är nog att jag inte minns så många detaljer ur serien. Jag minns mest stämningen och att den var grym och fantastisk. Då blir El Camino ganska platt och tråkig och man får inte särskilt starka sympatier för Jesse. Jag talar om mej själv nu. Fattar du hur jag menar? Att storyn inte räcker för att väcka mitt intresse och hålla det kvar.

L: Hm jo jag förstår.

K: Haha, underbart att vi är av helt olika åsikt.

L: Jag tycker det funkar också i filmen att vissa av deras planer är ganska kluriga.

K: Hur menar du?

L: Planerna var en sak jag gillade jättemycket med serien. Det fanns en fin storytellingdynamik i att titta på när någon håller på med något märkligt och undra ”va sysslar dom med?” och sen visar det sig att de har någon jättebra plan på gång. Jag tänkte på hur de bytte bilar hos Skinny Pete genast i början och körde en bil till mexikanska gränsen som ett falskt spår.

Jesse på rymmen får hjälp av sina gamla kompisar Badger (Matt Jones) och Skinny Pete (Charles Baker). Två män med ovårdade kläder i ett dunkelt vardagsrum ser frågande mot någon bakom ett bord.

K: JAAA – det är superbra.

L: Eller när Jesse kommer till Todds lägenhet i stan och så måste de släpa bort den där döda städerskan efter att de har monterat det nya taket på pickupen.

K: Jo, jag diggade massor med filmen (och serien) att man aldrig riktigt fattar vad de håller på med men man vet att i slutet av scenen eller filmen så kommer man att ha förstått.

L: Och sedan kommer Jesse dit och måste börja leta efter Todds pengar. Men det fanns ju mera av det i Breaking Bad förstås. Alla kemilabb som de måste sätta i ordning … Good times.

K: Helt bäst faktiskt med filmen är just det där greppet. Älskade den döda städerskan-scenen. Sååå bra.

L: Också i den scenen är Todd så oberörd av alltsammans. Voj nej, det här var ju lite synd men sådant är livet, tycker han.

K: Jag hade dålig feelis av Todd direkt MEN jag visste eller kom inte ihåg varför, först nu då du förklarade. Jag tycker att det kanske går alla förbi.

L: "Wanna say a few words?"

K: Sjukt creepy.

L: Brrr! HUJ!

K: Men är inte det ett problem?

L: Jo nog är det som du säger. Filmen står inte riktigt på egna ben på samma sätt. Det är som en sista halv säsong eller en epilog.

K: Egentligen MÅSTE man ha sett serien (eller ha dej som uppfriskar ens minne) för att få ut det mesta av filmen? Det är kanske mitt största problem med den. Det samma gäller Jesse. Jag mindes inte vad han gjort eller hurdan han var. Mest minns jag bara Walter. Så jag brydde mig inte om Jesse riktigt.

L: Det är väl redan sex år sedan sista säsongen av Breaking Bad kom ut? Så det börjar vara lite svårt att minnas.

K: Eller hur. Jag skulle aldrig se om serien, det finns för mycket annat som är bra i dag.

L: Hm. Jag tänkte precis att kanske vi måste göra så att vi ser om hela serien, sedan ser vi om El Camino tar en ny chatt. 😆1

K: Dessutom vågar jag inte se om min favoritserie genom tiderna, för tänk om jag skulle bli besviken? Jag har också lovat mig själv att aldrig se om min favoritfilm Seven. Jag vågar inte för jag skulle säkert avsky den.

L: Vissa serier funkar faktiskt lika bra eller bättre senare! Jag såg om The Wire för ett tag sedan, fortfarande asbra.

K: The Wire – JAAA den håller om hundra år.

L: Och lite överraskande, filmen Robocop är också grymt bra fortfarande. 🙂

K: Hahaha. Men varför se om då det finns oändligt mycket nytt? Jag tycker det samma om böcker. Läs aldrig om en bok, läs istället en ny.

L: Jag vet inte. Jag gillar att se om saker. Ibland kan man se nya grejor och få djupare insikt. (Men egentligen är jag bara så lat att jag vill ha samma sak på nytt.)

K: Det förstås. Men jag tänker att tid är så värdefull idag.

L: Jag är igen alltid orolig för ”tänk om jag glömmer bort vad som händer" i böcker och filmer jag har sett eller läst. Vilket är helt idiotiskt, ingen människa kan ju komma ihåg allt. Det känns som om jag skulle ha förlorat någonting.

K: Haha vilken oro! Lasse!

L: Och helt idiotiskt så klart.

K: Jag var faktiskt irriterad filmen igenom för jag var hela tiden säker på att jag hade glömt något viktigt från serien. Och det hade jag ju.

L: Det är tydligen viktigt med den här filmen att man minns vad som hände där på slutet av Breaking Bad.

K: Men samtidigt skulle jag aldrig se om serien bara för att det skulle göra filmen bättre? I så fall tycker jag att filmskaparna har gjort bort sig.

L: Jaaa kanske det. Det är ju klart att de riktar sig till en ganska dedikerad fanbase med filmen.

K: Lasse, orkar du då helt kort förklara det viktigaste jag borde ha kommit ihåg från serien?

L: Hmmm. Jag ska fundera. Okej, Jesse hamnade hos nynazisterna på slutet för att Walter svek honom. Nynazisterna beslöt sig för att inte mörda honom utan hålla honom fången och tvinga honom att tillverka metamfetamin åt dem i evighet. (Det var Todds idé.) De sålde det via mellanhänder.

K: Vem var då den där svetsaren och hans kompisar som beställde prostituerade till sig? Nassar eller nobodies?

L: Jag minns inte om de fanns med i serien alls. Men de var nobodies. De bara gjorde svetsjobb för nazisterna.

K: Men det fanns ju inga stora hot i filmen utom polisen. Hur dog Todd?

L: I slutet av serien riggade Walter upp den där M60:an i bilens baklucka och sköt dem alla genom väggen. Jag tror att Jesse kanske dödade Todd till sist genom att strypa honom med sina handbojor.

K: Men vänta lite … Walter dödade dem i serien. Men i början av filmen är Todd och Jesse på gården och Jesse är där fången i en bur. Och hela Todds familj är borta någonstans.

L: Jo det är flashbacks till vad som hände efter att Jesse blev tillfångatagen i serien men innan Walter kom tillbaka med M60-an och dödade dem. Det är en knepig timeline.

K: Ahaaa. Detta förblev oklart för mig tills nu. I filmen lever alltså Walter egentligen tills polisen säger att han dog?

L: Walter gömmer ju sig ganska länge innan han kom tillbaka. Hörde att Blue Meth fortfarande finns på gatorna, fattade att det måste vara Jesse som gör det, kom tillbaka och mördade nazisterna och befriade Jesse. Sedan dör han.

K: Men är det där i serien? Eller har jag missat detta i filmens timeline?

L: Jo allt det där händer i serien.

K: MEN VAFAN. Då kräver ju filmen nästan att man borde ha sett om serien?

L: Jaaa kanske.

K: Hur kan du minnas allt?

L: Jag kommer ihåg att jag och lite kompisar talade en del serien när den tog slut. Och sen såg jag El Caminos trailers och började tänka på vad det var som hade hänt i slutet av serien. Kanske jag är ett större fan än jag trodde.

El Camino sätter Jesse i centrum på gott och ont. Aaron Paul gör en stark skådespelarprestation i rollen men Walter White lämnar fortfarande ett tomrum efter sig i historien. En smutsig och ärrad Jesse Pinkman (spelad av Aaron Paul) kikar fram bakom en dörr. Bild: © 2019 Netflix

K: Jag tycker det kräver för mycket av en som tittare, dvs av mig ❤ Alltså serien är en sak och filmen annan. Men jag tycker att filmskaparna borde ha varit mer mån om alla fans och inte bara dem som har ett bra minne eller precis sett om serien. Eller såhär, filmen är egentligen endast till för fans.

L: Jo verkligen. De kunde ju ha haft en typ tre gånger så lång recap i början av serien. Det skulle inte ha stört mig alls. Kanske det finns en video nånstans på Youtube om ”what you need to remember before watching El Camino”.

K: Men å andra sidan, titeln är ju El Camino: A Breaking Bad movie. Kanske man borde inse att det är som en fortsättning på serien. Jag tycker att riktigt välgjorda filmer eller uppföljare fungerar självständigt också.

L: Precis. Better Call Saul har i stort sett inga hänvisningar till Breaking Bad.

K: Jag var så kär i Breaking Bad att Better Call Saul kändes dålig hur bra den än var. Jag saknade Walter White igen tror jag. Men, funny fact also because its true: jag döpte min son Mio till Mio från Better Call Saul. Kan du gissa vad som gav mig idén?

L: Nä, jag funderar som en galning. Kommer inte på nåt. Berätta!

K: Haha. Lova att du aldrig avslöjar det för honom? Annars måste jag kanske spärra in dej i en bur och tvinga dig att koka metamfetamin.

L: Jo, men om vi lägger med det här i artikeln så kanske han ser det? Men okej.

K: I första avsnittet pratar en mamma med sin son och hon kallar honom: Mijo, alltså Mi hijo, ”min son”. Det låter som MIIHO då man säger det. (Alla tror namnet kommer från Astrid Lindgrens Mio min Mio men det är från Better call Saul, HAHAHA)

L: Alltså jag gillar den där omgivningen som alla de här serierna utspelar sig i sååå mycket

K: Ja verkligen. Det där lite brutala, smutsiga och karska orangea landskapet. Allting går illa.

L: Jep. Och allting är sådär nedgånget och dammigt, och fullt med tråkiga dammsugaraffärer där någon har någon vrickad sidobusiness.

K: Det har mycket Latinamerika eller Mexiko över sig. Jag har bott bland annat i Mexiko och jag är helt såld på det landet.

L: Jo och sen de där hisnande ödemarkerna dit de åker för att gräva ner liken. Alltid lika starkt!