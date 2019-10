Komprimerad F1-helg får tummen upp från flera förare – Hamilton: ”En annorlunda utmaning”

Bild: /All Over Press

Lewis Hamilton. Bild: /All Over Press

Man går in med en helt annan mentalitet, säger Lewis Hamilton om kvalet och tävlingen i Japan som kommer att avgöras på samma dag. Tyfonen Hagibis har också fått flera förare att se fördelar med kortare tävlingshelger.

Arrangörerna jobbar just nu för högtryck för att säkerställa att söndagens tävling på Suzuka går att genomföra samtidigt som jättetyfonen Hagibis drar in över Japan. Ovädret väntas vara som häftigast under lördagen för att sedan avta på söndag.

Tusentals stora sandsäckar har placerats ut runt om på Suzukabanan för att för att bland annat stoppa en eventuell översvämning i depån och skydda all elektronisk utrustning rapporterar nyhetsbyrån AFP.

– Vi vill se till att lampor samt tidtagnings- och navigationsutrustning finns på ett säkert ställe och överlever stormen, säger sportchefen för formel 1 Steve Nielson.

Sandsäckar ska skydda depån från översvämning. Sandsäckar står utanför Ferraris garage Bild: AFP / Lehtikuva

Två träningar genomfördes som normalt i fredags medan lördagens pass ströks och kvalet flyttades fram. Kvalet kommer, om vädret tillåter, att köras söndagsmorgonen lokal tid.

Skulle kvalet inte gå att genomföra kommer i stället tiderna från den andra fria träningen att avgöra startordningen. I så fall startar Valtteri Bottas i pole position före Lewis Hamilton.

Tyfonen betyder att helgens program kastas om rejält för förarna men inte nödvändigtvis till det sämre, anser Haasföraren Romain Grosjean.

– Vi gav allt under det andra träningspasset. Vi trimmade upp motorn och jag tycker verkligen att det var ett bra format, säger han till webbplatsen Motorsport.

Grosjean tror också att ett nytt upplägg för tävlingshelgerna kunde göra gott för sporten.

– Om det behövs en förändring så har jag inget emot det. Om man verkligen vill pressa ihop helgen så kommer det att vara många bilar ute och det händer mycket på banan.

– Man vill köra långa stinter på eftermiddagen men man vill också sätta några snabba varv. På 90 minuter finns det tillräckligt med tid och man har tillgång till många däck, säger han.

All aktivitet ställdes in på lördagen. En tom Suzukabana Bild: xpbimages.com

Hamilton vill se kortare tävlingshelger

VM-ledaren Lewis Hamilton gillar också att man nu har en komprimerad tävlingshelg där man endast kör på banan under två dagar.

– Jag är definitivt med på att förkorta helgerna, det låter bra. Det är ganska coolt då söndagen är annorlunda. Man går in med en annan mentalitet.

– Normalt har man tid att slappna av efter kvalet och sedan ladda om till tävlingen nästa dag. Har man både kvalet och tävlingen på samma dag så blir det en annorlunda utmaning så det gillar jag, säger Hamilton enligt Sky Sports.

Toro Rossos Daniil Kvjat tycker också att F1-cheferna på huvudkontoret kunde vara mer öppna för att experimentera med tävlingshelgerna i framtiden.

– Det är inte alls dåligt att göra någon form av experiment med tidtabellen. Vi kunde också testa längre träningar, till exempel ett långt pass på lördagen och sedan kval på eftermiddagen, säger han.