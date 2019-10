Ruska, frost eller nakna träd - var i Finland är hösten vackrast?

Det kan vara din bakgård, vägen till skolan eller jobbet eller en skogspromenad med underbara färger. Vi söker Finlands vackraste höstbilder! Skicka in dem till oss!

Skicka in bilder på vad just du tycker att är vackert, det som tilltalar just dig.

Det kan vara en intim liten plats bara du känner till, öppna landskap eller storslagna stadsvyer - det är betraktarens öga vi är ute efter.

Vi kommer att publicera bilder och dela de vackraste på sociala medier, så inkludera gärna ditt Instagramnamn så att vi kan tagga dig. Berätta också gärna var bilden är tagen.

Skicka in bilderna via Whatsapp 0406742085 eller på e-postadressen justnu@yle.fi.