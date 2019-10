Magdalena Åberg målar bort barndomens tabubelagda tystnad

Saker ur familjens historia som var smärtsamma och kanske skamliga försvann i tystnad under Magdalena Åbergs barndom.

När hon redan var vuxen dök de upp igen, och hon blev medveten om att hon präglats av en brist.

- Det var en självständighetsdag för några år sedan som det talades om fältskärare i ett radioprogram, och då kom jag att tänka på att farfar ju var fältskär - men några berättelser finns inte.

Insikten ledde till en serie målningar under namnet Fältskärns (aldrig berättade) berättelser.

Åberg började forska i arkiv för att ta reda på mera om sin farfar. I Krigsarkivet hittade hon dokument som belyste hans person.

Hon hittade också hans medaljer, och insåg att han ju måste ha hjälpt många människor. Varför var det då så tyst både kring honom och Magdalenas egen pappa?

Varför så mycket skamsen tystnad?

I Finska arméns bildarkiv, SA-arkivet, som finns öppet för allmänheten på nätet, letade hon fram bilder som beskrev fältläkarnas arbete.

Och sedan började hon avbilda dem.

Fältskärns (aldrig berättade) berättelser ställdes ut först i Helsingfors och sedan även i farfaderns och faderns hemstad Björneborg.

Både Magdalenas farfar och pappa var missbrukare, och dog relativt unga.

- Jag tror inte att jag hade gjort ett så stort arbete om farfars liv, om inte också pappa hade varit omgiven av en stor tystnad. Pappa dog när jag var åtta och ett halvt år, och man talade inte om honom efter det - så var det bara.

I och med Fältskärn bearbetade jag min relation till pappa också.

- Det är inte egentligen saknaden efter pappa som varit tyngst att bära. Utan saknaden efter sorgen som aldrig fick ta plats.

I dokumentären Jag målar det förtigna följer Svenska Yle med Åbergs konstnärskap från Fältskär-utställningen i Björneborg och under en period efter det.

Så här kommenterar konstnären själv filmen:

- I den här dokumentären behandlas den personliga och privata bakgrunden till mina motiv och verk mycket.

Förhoppningsvis blir den konst jag gör ändå något allmängiltigt, där bakgrunden i och för sig kan vara intressant och viktig, men inte det viktigaste.

Magdalena Åberg började med att måla farfaderns historia, för att det kändes för svårt att tala om det som inte hade talats om i familjen. Men så småningom har även orden dykt upp, och det är ett medvetet val att hon nu talar ut.

Hon skickar mig en artikel där psykoterapeuter beskriver hur krigstrauman ordlöst kan överföras över flera generationer, ifall den som utsatts för traumat inte har möjlighet att bearbeta bördan, utan förpassar den till det undermedvetna.

Då är det lätt hänt att följande generationer i flera led tar över bördan, tills den kan bearbetas och integreras.

- Jag har varit rädd för och äcklad av blod, sjukhus och medicinska instrument. För att möta den skräcken har jag börjat måla av gamla anatomiska planscher.

- Jag fascineras av kontrasten, gränsen mellan det vackra och det äckliga.

Det tudelade är ett starkt tema i Åbergs liv och konst.

- Å ena sidan fanns i barndomen de förtigna hemligheterna på pappas sida av familjen, å andra sidan en glad livsnjutande släkt på mammas sida. När pappa försvann gick vi till stor del upp i den andra delen av släkten.

- Jag har trots allt förståelse för att mamma valde att inte tala om det svåra med mig. Det har varit en strategi som antagligen var nödvändig för henne.

- Själv vill och kan jag nu bryta det mönstret.

Highest form of creativity:

Go to heaven to find form

and to hell to find energy

― William Blake. Åberg har citatet på väggen i sin ateljé