Musiknördarna och författarna Kaj Korkea-aho och Kjell Westö på plats i sina hjältars studio – “Jag vågar knappt tro att det är sant”

Kjell Westö och Kaj Korkea-aho får chansen att göra något de knappt vågat drömma om. Världens kändaste musikstudio står och väntar på dem.

Text: Roy Mäki-Fränti

En dag i våra liv tar herrarna till Abbey Road i London. Och det är inte för att återskapa Beatles ikoniska skivomslag tillsammans med turisterna på övergångsstället utanför.

De ska in i den legendariska musikstudion och nöta samma parkett som Lennon och McCartney gjorde i tiderna.

– Det här är något av de största jag kan föreställa mig att göra med en gitarr i min hand. Jag vågar knappt tro att det är sant. Jag gifter mig om en månad och jag tror fortfarande att jag håller på att bli iväglurad på min egen svensexa, säger Kaj.